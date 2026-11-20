గత నెలలో భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి 'రణబాలి'లో రష్మిక వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈమె లీడ్ రోల్ చేసిన 'మైసా' విడుదలకు సిద్ధమైంది. వచ్చే శుక్రవారం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రమోషన్లు మొదలుపెట్టారు. ఇందులో భాగంగా ఈ చిత్రం కోసం ఫేమస్ సాంగ్ 'ఒసేయ్ రాములమ్మ'ని రీమిక్స్ చేశారు. తాజాగా ఆ గీతాన్ని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేశారు.
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విజయశాంతి 'రాములమ్మ' పాట ఎంత ఫేమస్ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే రష్మిక నటించిన గ్రామీణ నేపథ్య సినిమా కోసం ఆ పాటలో కొన్ని లిరిక్స్ మార్చి రీక్రియేట్ చేశారు. వినగానే మరీ అంత గొప్పగా అనిపించలేదు గానీ బాగానే ఉందనిపించింది. అయితే ఈ మూవీలో రష్మిక.. యాక్షన్ హీరోల్లా రక్తపాతం చేసినట్లే కనిపిస్తోంది. పాటలోని విజువల్స్ ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. రవీంద్ర పుల్లె దర్శకుడిగా ఈ సినిమాతో పరిచయమవుతున్నాడు.
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