గంగూభాయి కతియావాడి మూవీ అందరికీ గుర్తుంటే ఉంటుంది. ఆలియా భట్ ప్రధానపాత్రలో వచ్చిన ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. సంజయ్ లీలా భన్సాలీ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ మూవీ.. ఆడియన్స్కు విపరీతంగా కనెక్ట్ అయింది. ఈ కాంబో మరోసారి రిపీట్ కానుంది. వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న మరో చిత్రం లవ్ అండ్ వార్. ఈ చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్ హీరోగా నటిస్తున్నారు.
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తాజాగా అలియా భట్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్లో అలియా ఇంతకుముందెన్నడూ కనిపించని లుక్లో మెరిసింది. స్లిట్ స్కర్ట్, ప్రత్యేకమైన హెడ్పీస్తో కుర్చీలో కూర్చుని కనిపించింది. ఈ పాత్రలో అలియా పూర్తిగా కొత్త అవతార్లో కనిపించనుందని పోస్టర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఈ చిత్రంలో సంజయ్ లీలా భన్సాలీ తన గత చిత్రాలకు భిన్నంగా ఆధునిక ప్రపంచాన్ని చూపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీలో విక్కీ కౌశల్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాద జనవరి 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
SANJAY LEELA BHANSALI - ALIA BHATT REUNITE – ALIA'S FIRST LOOK IN 'LOVE AND WAR' – 21 JAN 2027 RELEASE... The last time #SanjayLeelaBhansali and #AliaBhatt came together, they delivered a National Award-winning film and a smash-hit led by a female protagonist.
Now, the… pic.twitter.com/Ori5zVU5kS
— taran adarsh (@taran_adarsh) September 25, 2026