టాలీవుడ్ యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. యాంకర్గా రాణిస్తూనే కొన్ని సినిమాలు కూడా చేసింది. నటనతో పాటు తనవంతుగా సమాజం కోసం ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటోంది. ముఖ్యంగా మూగజీవాల కోసం తన వంతు ప్రయత్నంగా ఏదో ఒక రూపంలో పోరాడుతోంది. అయితే ఏదైనా మంచిపని చేసేవారిపైనే విమర్శలు వస్తుంటాయి. అలా రష్మీపై కూడా చాలామంది ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి తనదైన స్టైల్లోనే కౌంటరిస్తుంది. తాజాగా రష్మీ మరో ఘాటుగా విమర్శించింది. నన్ను ఏమన్నా ఫర్వాలేదు కానీ.. మీరు ప్రశ్నించకపోతే మూగజీవాల పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారవుతుందని ట్వీట్ చేసింది. ఇంతకీ తన ట్వీట్లో ఏం రాసుకొచ్చిందో మనం కూడా తెలుసుకుందాం.
రష్మీ ట్వీట్లో రాస్తూ...'నన్ను అవమానించండి.. నన్ను కించపరచండి..నన్ను దూషించండి.. నేను వాటిని పట్టించుకోను.. కానీ మీరు అధికారులను ప్రశ్నించడం ప్రారంభించకపోతే..ఆ డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్తోంది? జంతు సంరక్షణ కేంద్రాలు ఎందుకు అంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి? ప్రభుత్వ పశువైద్య ఆసుపత్రులలో ఎందుకు సరైన సదుపాయాలు లేవు? వీధి కుక్కలకు, పిల్లులకు ఎందుకు సంతాన నిరోధక శస్త్రచికిత్సలు, టీకాలు వేయడం లేదు? ఆవులు, గేదెల యజమానులకు ఎందుకు సరైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేయడం లేదు? వన్యప్రాణులు మానవ నివాసాల్లోకి ఎందుకు ప్రవేశిస్తున్నాయి? ఇక తర్వాతి తరానికి చూడటానికి పచ్చదనం ఏమైనా ఉంటుందా? వినియోగం గురించి మర్చిపోండి.. నన్ను విమర్శించడం వల్ల మీకు ఎలాంటి సహాయం అందదు.. అందుకే మీ శక్తిని, సమయాన్ని తెలివిగా ఉపయోగించండి.'ట్రోల్స్ చేసేవారికి గట్టిగానే ఇచ్చిపడేసింది. ఇది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Shame me
Degrade me
Abuse me
I really don't care
But if you don't start questioning the authorities the real question
Where is the money going ?
Why are animal shelters in such terrible conditions?
Why are govt vet hospitals not well equipped?
Why are the street dogs and…
— rashmi gautam (@rashmigautam27) September 25, 2026