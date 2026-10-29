 నిర్మాతగా హన్సిక పెద్దిరెడ్డి.. ‘మైలురాయి’ టైటిల్‌ పోస్టర్‌ లాంచ్‌ | Mailu Rayi Title Poster Released By Nagababu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హన్సిక పెద్దిరెడ్డి నిర్మాతగా ‘మైలురాయి’.. టైటిల్‌ పోస్టర్‌ లాంచ్‌

Oct 29 2026 8:19 PM | Updated on Oct 29 2026 8:58 PM

Mailu Rayi Title Poster Released By Nagababu

జగన్ యోగిరాజు, నవ్య చిట్యాల హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మైలురాయి’. ఈ చిత్రంతో హన్సిక పెద్దిరెడ్డి నిర్మాతగా మారుతున్నారు. హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై ప్రొడక్షన్ నెం. 1గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం  టైటిల్ లాంచ్ పోస్టర్‌ను నటుడు నాగబాబు విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఈ సినిమా టైటిల్ ‘మైలురాయి’ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. నిర్మాత హన్సిక మంచి సినిమాతో తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించారు. ఔత్సాహిక దర్శకుడు, యువ హీరోతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించడం అభినందనీయం. ఈ చిత్ర బృందంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ నా శుభాకాంక్షలు’అని అన్నారు.

నిర్మాత హన్సిక పెద్దిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే టీజర్, పాటలను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాం’ అని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో జగన్ యోగిరాజుతో పాటు దర్శకుడు రఘువర్ధన్ , సహ నిర్మాత తవిటిరాజు తలచింతల  పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆదర్శ కుటుంబం హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

రెడ్ రోజ్‌లా మెరిసిపోతున్న నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)
photo 3

మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

విశ్వక్ సేన్‌ కల్ట్ మూవీ ప్రెస్‌మీట్.. (ఫోటోలు)
photo 5

తెలంగాణలో అద్భుతమైన అడ్వెంచర్ స్పాట్స్ ఎక్కడో తెలుసా? (ఫోటోలు)

Video

View all
MP Mithun Reddy Campaigns in Neerugattuvaripalli, Madanapalle Municipality 1
Video_icon

ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్న మిథున్ రెడ్డి
KTR Reacts Konda Surekha's Tweet 2
Video_icon

కొండా సురేఖ ఏం ట్వీట్‌ చేశారో ఇంకా చూడలేదు : కేటీఆర్‌

Gowtham Reddy Counter Attack on AB Venkateswara Rao 3
Video_icon

నన్ను రౌడీ అంటావా? ABVగుట్టు రట్టు చేసిన గౌతంరెడ్డి!
Elderly Couple Struggles With Cyclone Arnab Viral Video 4
Video_icon

తుఫానుకు తల్లడిల్లుతున్న వృద్ధ దంపతులు.. ఎగిరిపోయిన ఇంటి పైకప్పు!
Arnab Storm Subsided Present Situation In Visakhapatnam and Coastal Region 5
Video_icon

శాంతించిన తుఫాన్.. విశాఖలో ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే!
Advertisement
 