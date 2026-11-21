లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార ఖరీదైన కారు కొనుగోలు చేసింది. కొత్త కారుతో తన ఫ్యామిలీతో కలిసి ఫోటోలకు పోజులిచ్చింది. తన ఇద్దరు కుమారులు, భర్త విఘ్నేశ్ శివన్తో కలిసి తన కొత్త కారులో విహరించింది. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది. అవీ కాస్తా నెట్టింట వైరల్ కావడంతో అభిమానులు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు.
ఇక కెరీర్ విషయానికొస్తే నయనతార ఈ ఏడాది మనశంకరవరప్రసాద్గారు మూవీతో ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ సరసన హీరోయిన్గా మెప్పించింది. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. అంతేకాకుండా ఈ ఏడాది టాక్సిక్, హాయ్ లాంటి చిత్రాలతో అభిమానులను అలరించింది. ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీతో కలిసి చిల్ అవుతోంది.
#VigneshShivan and #Nayanthara clicks with new car 🔥 https://t.co/NC0JVZ46KU
— Actor Kayal Devaraj (@kayaldevaraj) November 20, 2026