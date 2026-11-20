ఈ ఏడాది టాలీవుడ్కు పెళ్లికల వచ్చేసింది. ఇప్పటికే యంగ్ హీరో తేజ సజ్జా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుని పెళ్లికి రెడీ అయిపోయారు. మరో టాలీవుడ్ హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ సైతం నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా పెళ్లిళ్ల హడావుడి కనిపిస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా మరో టాలీవుడ్ హీరో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు. తన ప్రియురాలితో కలిసి త్వరలోనే ఏడడుగులు వేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. జీవితంలో అందమైన ప్రయాణం.. జీవితాంతం కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నట్లు తన కాబోయే శ్రీమతితో దిగిన ఫోటోలు పంచుకున్నారు. ఈ పిక్స్ చూస్తుంటే తాజాగా వీరిద్దరు ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కాగా.. ప్రముఖ నిర్మాత రాజ్ కందుకూరి తనయుడే శివ కందుకూరి. ఆయన హైదరాబాద్కే చెందిన శిశిర సింహను పెళ్లాడనున్నారు. 2020లో చూసి చూడంగానే మూవీతో ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత గమనం, మనుచరిత్ర, మనమే, నవాబ్ కేఫ్, అనగనగా లాంటి సినిమాల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం టాల్కమ్ పౌడర్ అనే మూవీలో నటిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్లోనే వీరి పెళ్లి జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Found something beautiful.. looking forward to a lifetime of it ❤️💍 https://t.co/T9XVqwu1sF
— Shiva Kandukuri (@iam_shiva9696) November 20, 2026