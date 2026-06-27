వెంకటేశ్-త్రివిక్రమ్ కాంబోలో తీస్తున్న సినిమా 'ఆదర్శ కుటుంబం'. చాన్నాళ్ల క్రితమే ప్రకటించారు. ఓ పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఈ మూవీ ఈ ఏడాది దసరాకి థియేటర్లలోకి వస్తుందని ఎప్పటినుంచో టాక్ నడుస్తోంది. కానీ గత కొన్నిరోజుల నుంచి రూమర్స్ వచ్చాయి. రీషూట్స్ వల్ల ఈ టైంకి రాకపోవచ్చని గాసిప్స్ వినిపించాయి. ఇప్పుడు వీటన్నింటికి చెక్ పెడుతూ విడుదల తేదీని ప్రకటించారు.
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ఆదర్శ కుటుంబం మూవీలో వెంకటేశ్ సరసన 'కేజీఎఫ్' ఫేమ్ శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్గా చేస్తోంది. 'పెద్ది' ఫేమ్ దివ్యేందు, నివేతా పేతురాజ్ కూడా కీలక పాత్రలు చేస్తున్నారని టాక్ వచ్చింది గానీ క్లారిటీ రావాలి. తమన్ సంగీతమందిస్తున్నాడు. అయితే ఈ చిత్రాన్ని దసరాకు కాకుండా గాంధీ జయంతి వీకెండ్ క్యాష్ చేసుకునేందుకు అక్టోబరు 02న రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.
ఇందులో వెంకటేశ్, శ్రీనిధి.. మధ్య తరగతి భార్యభర్తల్లా కనిపించారు. జంట కూడా బాగానే ఉంది. అయితే ఈ చిత్రం.. రీసెంట్ టైంలో వచ్చిన మా ఇంటి బంగారం, బ్లాస్ట్ సినిమాల్లోని స్టోరీని కాస్త పోలి ఉందనే రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. అంటే పైకి సౌమ్యంగా కనిపించే ఓ కుటుంబం.. ఆపద వచ్చినప్పుడు ఫైట్స్ చేయడం లాంటివి ఉండబోతున్నాయని టాక్. మరి ఇందులో నిజమేంటి అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
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