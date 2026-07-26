 98 కేజీల నుంచి 78 కేజీలకు..! హెల్ప్‌ అయిన డైట్‌ప్లాన్‌.. | Health Tips: Woman Shares The Diet Plan That Helped Her Lose 20 Kg | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

98 కేజీల నుంచి 78 కేజీలకు..! హెల్ప్‌ అయిన డైట్‌ప్లాన్‌..

Jul 26 2026 10:23 AM | Updated on Jul 26 2026 11:16 AM

Health Tips: Woman Shares The Diet Plan That Helped Her Lose 20 Kg

అధిక బరువు కొందరికీ జంక్‌ఫుడ్‌, అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి వంటివి ప్రధాన కారణాలు. మరికొందరు గంటలకొద్దీ కూర్చొని పనిచేసే డెస్క్‌ జాబ్‌లు, సరైన కదలికలు లేకపోవడంతో అధిక బరువు సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత తగ్గడానికి ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టినా..సక్సెస్‌ అయినవాళ్లు మాత్రం కొందరే. ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ నిలకడ, క్రమం తప్పకుండా చేయడం అనేవి అత్యంత కీలకం. ఇక్కడొక మహిళ కూడా లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా కదలికలు లేక ఊహించిన విధంగా లావుగా అయిపోయింది. చివరికి కార్డియో వ్యాయమాలు, సరైన డైట్‌తో బరువు తగ్గడమే కాదు స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. 

ఆ మహిళే..ఆనంద్‌ భార్గవ్‌. తాను 2020లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి మెల్బోర్న్‌ వెళ్లింది. మునుసటి నెలలోనే లాక్‌డౌన్‌ ప్రకటించారు. ఇంటి నుంచి కాలేజ్‌కి హాజరవడం వంటి కారణాల వల్ల కదలికలేని జీవనశైలికి దారితీసి, గణనీయంగా బరువు పెరిగిందామె. ఫలితంగా ఊబకాయ సంబంధిత లక్షణాలను అనుభవించింది. జిమ్‌లో చేరి తగ్గాలని చూసినా..పెద్దగా ప్రయోజనం లేకపోగా, మరింత ఆకలికి దారితీసి నియంత్రణ కోల్పయింది. దాంతో ఆయాసం, పాదాల వాపు వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంది. 

రక్తపరీక్షలన్నీ సాధారణంగానే ఉన్నా, నడుము నొప్పి, మోకాళ్ల నొప్పి, ఒళ్లునొప్పులు వంటి ఊబకాయం సంబంధిత సమస్యలను ఎదుర్కొన్నట్లు వెల్లడించింది. దాని ఫలితంగా కోపం, ఆందోళన వంటి మానసిక సమస్యలు కూడా ఎక్కువైనట్లు తెలిపింది. ఇక బరువు తగ్గగపోతే కష్టమనే పరిస్థితి ఎదురైంది ఆమెకు.  దాంతో ఎలాగైన బరువు తగ్గాని డిసైడ్‌ అందుకోసం ప్రయత్నం మొదలుపెట్టినట్లు తెలిపింది. తనకు భారతీయ వంటకాలంటే మహా ఇష్టమని, అందుకని ఆ రుచిపోకుండా డైట్‌ ప్లాన్‌ చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. తన అధిక బరువుని అమాంతం తగ్గేలా చేసిన సాధరణ డైట్‌ ప్లాన్‌ని కూడా పంచుకుంది. 

ఉదయం: చియా సీడ్ వాటర్, అల్లం-నిమ్మకాయ నీరు, సోంపు, వాము నీరు, గుప్పెడు నట్స్

అల్పాహారం: అవకాడో టోస్ట్, పోహా, ఎయిర్-ఫ్రైడ్ బ్రెడ్ పకోరా, లేదా పీనట్ బటర్ టోస్ట్

ఉదయం పూట చిరుతిండి: ఆయా కాలాల్లో లభించే పండ్లు

మధ్యాహ్న భోజనం: రాజ్మా రైస్ లేదా కధి రైస్‌తో పాటు 100 గ్రాముల సలాడ్, 100 గ్రాముల పెరుగు

సాయంత్రం చిరుతిండి: గ్రీన్ టీ లేదా కాఫీ, వేయించిన నట్స్, వేయించిన మఖానా, భేల్ లేదా ఖాఖ్రా

రాత్రి భోజనం: పప్పు అన్నం, రాగి లేదా బజ్రా రోటీ, కూరగాయలు, బీన్స్ లేదా పులావ్


ఈ ఆహారంతో పాటు, ఆమె తగినంత నీరు తాగడంపై కూడా దృష్టి సారించింది. ఆమె ప్రతిరోజూ తప్పనిసరిగా నీరు తాగేది, దీనివల్ల బరువు పెరిగిన తర్వాత తరచుగా వచ్చే కండరాల నొప్పులను నివారించగలిగింది.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, వ్యాయామ దినచర్యను పాటించడం ద్వారా, ఆమె తన శక్తి స్థాయిలు పెరగడాన్ని గమనించడం ప్రారంభించింది. ఆమె మరింత చురుకుగా మారడమే కాకుండా, ఆదిత్య తన మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటాన్ని కూడా చూసింది. ఆమె గతంలో ఎదుర్కొన్న సమస్యలు వాటంతట అవే తగ్గడం ప్రారంభించాయి. క్రమంగా, ఆమె జిమ్‌లో చేరి, కార్డియో వ్యాయామాలు చేసి, చివరికి 20 కిలోల బరువు తగ్గింది. అలాగే ఆమె ఆరోగ్యకరమైన,  చురుకైన జీవనశైలిని కొనసాగిస్తూనే ఉండాలని స్ట్రాంగ్‌గా నిర్ణయించుకుందామె.

(చదవండి: అందమైన బుగ్గల కోసం..కుసుమ పూల రసం)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తొలి ఏకాదశి పూజలు ఫోటోలు
photo 2

జింబాబ్వేపై భార‌త్ గ్రాండ్ విక్టరీ.. సిరీస్ మ‌న‌దే (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ ఈసీఐఎల్ లో సందడి చేసిన నటి ప్రియాంకా మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

సందడిగా 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)

Video

View all
Big Shock To Chandrababu Ecoren Energy MD Prasad Yerneni Arrest 1
Video_icon

చంద్రబాబు సర్కార్ కు బిగ్ షాక్.. ఎకోరెన్ బాస్ అరెస్ట్
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 25 July 2026 2
Video_icon

నా దగ్గర చిల్లిగవ్వ కూడా లేదు.. షాక్ ఇచ్చిన చంద్రబాబు
Major Fire Accident At Cheruvugattu Nalgonda Dist 3
Video_icon

చెరువుగట్టులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
YSRCP Are Syamala Comments On Nara Lokesh DSC Scam 4
Video_icon

ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సంగతి ఓకే.. పేపర్ లీకేష్ లోకేష్ రాజీనామా ఎప్పుడు?
YSRCP Venkat Reddy Comments On Chandrababu Cunning Politics 5
Video_icon

బీజేపీని వదిలి సీజేపీతో టీడీపీ పొత్తు..? వెంకట్ రెడ్డి సంచలన నిజాలు
Advertisement
 