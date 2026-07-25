 మధుమేహాన్ని తగ్గించే పరివృత్త త్రికోణాసనం.. | Parivritta Trikonasana: Revolved Triangle Pose To Help Reduce Diabetes | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మధుమేహాన్ని తగ్గించే పరివృత్త త్రికోణాసనం..

Jul 25 2026 9:41 AM | Updated on Jul 25 2026 9:41 AM

Parivritta Trikonasana: Revolved Triangle Pose To Help Reduce Diabetes

యోగా

రీరాన్ని ముందుకు వంచి, వెన్నెముకను ఒక వైపుకు తిప్పి చేసే భంగిమ కనుక దీనిని పరివృత్త త్రికోణాసనం అంటారు.

చేసే విధానం...

  • ముందుగా మ్యాట్‌పై తాడాసనంలో నిటారుగా నిలబడాలి.

  • రెండు కాళ్లను 3–4 అడుగుల దూరంలో ఉంచండి.

  • కుడి పాదాన్ని ముందుకు, ఎడమ పాదాన్ని సుమారు 45 డిగ్రీలు లోపలికి తిప్పండి.

  • రెండు చేతులను భుజాల స్థాయిలో చాపండి.

  • శ్వాసను బయటకు వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంగండి.

  • ఎడమ చేతిని కుడి పాదం బయట లేదా లోపల నేలపై ఉంచండి.

  • కుడి చేతిని నిటారుగా పైకి ఎత్తి, పై చేతి వేళ్లవైపు చూడాలి.

  • వెన్నెముకను నిటారుగా ఉంచి, సాధారణ శ్వాసతో 20–30 సెకన్లు ఉండాలి.

  • శ్వాసను లోపలికి తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా పైకి లేవాలి.

  • ఇదేవిధంగా మరోవైపున కూడా చేయాలి.

ప్రయోజనాలు...

  • బరువు నియంత్రణకు తోడ్పడుతుంది.

  • వెన్నెముకకు మంచి ట్విస్ట్‌ లభించి ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది.

  • కాళ్లు, తుంటి, హ్యామ్‌స్ట్రింగ్స్‌ బలపడతాయి.

  • జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.

  • పొత్తికడుపు అవయవాలకు మసాజ్‌ లభిస్తుంది.

  • నడుము భాగంలోని కొవ్వు తగ్గించే వ్యాయామాలకు సహాయకంగా ఉంటుంది.

  • శరీర సమతుల్యత, ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.

  • ఛాతి విస్తరించి శ్వాస సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది.

  • భుజాలు, నడుము బిగుతు తగ్గుతుంది.

  • పొత్తికడుపు భాగంపై మృదువైన ఒత్తిడి ఏర్పడి జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది.

  • కండరాలు ఎక్కువగా పనిచేయడం వల్ల క్యాలరీల ఖర్చు పెరుగుతుంది.

జాగ్రత్తలు...

  • తీవ్రమైన వెన్నునొప్పి, స్లిప్‌ డిస్క్‌ ఉన్నవారు చేయ కూడదు.

  • మెడ సమస్యలు ఉన్నవారు పైకి చూడకుండా ముందుకు చూడాలి.

  • గర్భిణీలు ఈ ఆసనాన్ని చేయకూడదు.

  • భోజనం చేసిన వెంటనే చేయకూడదు. కనీసం 3–4 గంటల విరామం ఉండాలి. శరీరాన్ని బలవంతంగా తిప్పకుండా మీ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా మాత్రమే చేయాలి.

  • ప్రతి వైపు 20–30 సెకన్లు ఉండాలి.

  • 2–3 రౌండ్లు సాధన చేయాలి.
    - అనిత పాతర్ల, యోగా ట్రైనర్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : శిల్పకళా వేదికలో ధన్య ప్రసాద్ కూచిపూడి (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడ : ఆషాఢ సారెతో అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 3

కొత్త లోకా బ్యూటీకి బిగ్‌ ఛాన్స్‌.. ఏకంగా దురంధర్‌ హీరోతో..! (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీ : అద్భుతమైన వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

గుజరాత్‌లో వర్ష బీభత్సం...నీట మునిగిన కార్లు (ఫొటోలు)

Video

View all
10000 KM Black Cloud Belt Moving Towards Earth 1
Video_icon

భూమి వైపు దూసుకొస్తున్న 10,000 కి.మీ నల్లటి మేఘం
PM Modi Released Another Sensational Video On NEET Paper Leak 2
Video_icon

యువతకు ధన్యవాదాలు మోదీ మరో వీడియో వైరల్
Shekar Reddy Shocking Comments On Chandrababu Govt 3
Video_icon

ఇది సార్ చంద్రబాబు పాలనలో విద్యా వ్యవస్థ పరిస్థితి..
How CJP Sparked A Nationwide Student Movement 4
Video_icon

కాక్రోచ్ ఉద్యమం వెనుక పూర్తి కథ ఇదే !
Prof K Nageshwar Rao Comments On Reason Behind On CJP Protest 5
Video_icon

సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ నిర్ణయం వల్లనే ఈ ఉద్యమం మొదలయింది..! కాక్రోచ్ పార్టీ వెనుక ఉన్నది...?
Advertisement
 