మధుమేహాన్ని తగ్గించే పరివృత్త త్రికోణాసనం..

యోగా
శరీరాన్ని ముందుకు వంచి, వెన్నెముకను ఒక వైపుకు తిప్పి చేసే భంగిమ కనుక దీనిని పరివృత్త త్రికోణాసనం అంటారు.
చేసే విధానం...
ముందుగా మ్యాట్పై తాడాసనంలో నిటారుగా నిలబడాలి.
రెండు కాళ్లను 3–4 అడుగుల దూరంలో ఉంచండి.
కుడి పాదాన్ని ముందుకు, ఎడమ పాదాన్ని సుమారు 45 డిగ్రీలు లోపలికి తిప్పండి.
రెండు చేతులను భుజాల స్థాయిలో చాపండి.
శ్వాసను బయటకు వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంగండి.
ఎడమ చేతిని కుడి పాదం బయట లేదా లోపల నేలపై ఉంచండి.
కుడి చేతిని నిటారుగా పైకి ఎత్తి, పై చేతి వేళ్లవైపు చూడాలి.
వెన్నెముకను నిటారుగా ఉంచి, సాధారణ శ్వాసతో 20–30 సెకన్లు ఉండాలి.
శ్వాసను లోపలికి తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా పైకి లేవాలి.
ఇదేవిధంగా మరోవైపున కూడా చేయాలి.
ప్రయోజనాలు...
బరువు నియంత్రణకు తోడ్పడుతుంది.
వెన్నెముకకు మంచి ట్విస్ట్ లభించి ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది.
కాళ్లు, తుంటి, హ్యామ్స్ట్రింగ్స్ బలపడతాయి.
జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.
పొత్తికడుపు అవయవాలకు మసాజ్ లభిస్తుంది.
నడుము భాగంలోని కొవ్వు తగ్గించే వ్యాయామాలకు సహాయకంగా ఉంటుంది.
శరీర సమతుల్యత, ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.
ఛాతి విస్తరించి శ్వాస సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది.
భుజాలు, నడుము బిగుతు తగ్గుతుంది.
పొత్తికడుపు భాగంపై మృదువైన ఒత్తిడి ఏర్పడి జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది.
కండరాలు ఎక్కువగా పనిచేయడం వల్ల క్యాలరీల ఖర్చు పెరుగుతుంది.
జాగ్రత్తలు...
తీవ్రమైన వెన్నునొప్పి, స్లిప్ డిస్క్ ఉన్నవారు చేయ కూడదు.
మెడ సమస్యలు ఉన్నవారు పైకి చూడకుండా ముందుకు చూడాలి.
గర్భిణీలు ఈ ఆసనాన్ని చేయకూడదు.
భోజనం చేసిన వెంటనే చేయకూడదు. కనీసం 3–4 గంటల విరామం ఉండాలి. శరీరాన్ని బలవంతంగా తిప్పకుండా మీ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా మాత్రమే చేయాలి.
ప్రతి వైపు 20–30 సెకన్లు ఉండాలి.
2–3 రౌండ్లు సాధన చేయాలి.
- అనిత పాతర్ల, యోగా ట్రైనర్