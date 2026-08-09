 అమెరికా వెళ్లాలంటే.. ఎవరు ఏ వీసా తీసుకోవాలి? | US Visa Guide For Indians, Know Which Visa You Actually Need For Work, Business, Travel, Marriage And More | Sakshi
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US Visa Guide: అమెరికా వెళ్లాలంటే.. ఎవరు ఏ వీసా తీసుకోవాలి?

Aug 9 2026 4:53 PM | Updated on Aug 9 2026 5:31 PM

US Visa Guide For Indians Know The Which Visa Do You Actually Need

అమెరికాకు వెళ్లాలనుకునేవారికి సరైన వీసాను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఉద్యోగం చేయడానికి, వ్యాపార పనుల కోసం, వివాహం చేసుకోవడానికి, తాత్కాలికంగా ఉండడానికి లేదా ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికి వెళ్లేవారికి వేర్వేరు రకాల వీసాలు ఉంటాయి. ప్రతి వీసాకు ప్రత్యేకమైన అర్హతలు, నిబంధనలు, కాలపరిమితి, దరఖాస్తు విధానం ఉంటాయి. వీటికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

బీ-1 వీసా
అమెరికాలో వ్యాపార సమావేశాలు, క్లయింట్లను కలవడం, సమావేశాలు లేదా కాన్ఫరెన్స్‌లకు హాజరుకావడం, ఒప్పందాలపై చర్చించడం వంటి తాత్కాలిక వ్యాపార కార్యకలాపాల కోసం B-1 వీసా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే.. ఈ వీసాతో అమెరికాలో సాధారణ ఉద్యోగం చేయడం లేదా అమెరికా సంస్థ నుంచి జీతం తీసుకోవడం సాధ్యం కాదు.

ఈ వీసా కోసం దరఖాస్తుదారులు తమ ప్రయాణం తాత్కాలికమేనని, అమెరికా నుంచి తిరిగి వెళ్తారని, ప్రయాణ ఖర్చులను భరించగల సామర్థ్యం ఉందని చూపించాలి. సాధారణంగా పాస్‌పోర్ట్, DS-160 ఫారం, వీసా ఫీజు రసీదు, ఫొటోతో పాటు ప్రయాణ ఉద్దేశాన్ని తెలిపే పత్రాలు అవసరం.

హెచ్-1బీ వీసా
అమెరికాలో ప్రత్యేక నైపుణ్యం అవసరమైన ఉద్యోగాలు చేయాలనుకునే వారికి H-1B వీసా ఉపయోగపడుతుంది. సాధారణంగా సంబంధిత విద్యార్హతలు, అమెరికా సంస్థ నుంచి ఉద్యోగ ఆఫర్ అవసరం. ఈ వీసాలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో, చాలా సందర్భాల్లో లాటరీ విధానం ఉంటుంది.

సాధారణంగా ఏడాదికి 65,000 హెచ్-1బీ వీసాల రెగ్యులర్ క్యాప్ ఉంటుంది. అమెరికా మాస్టర్స్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అర్హత ఉన్నవారికి అదనంగా 20,000 వీసాల మాస్టర్స్ క్యాప్ ఉంటుంది. అయితే.. కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధనా సంస్థలకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు ఈ క్యాప్‌కు మినహాయింపు పొందవచ్చు. సాధారణంగా హెచ్-1బీ స్టేటస్ మూడు సంవత్సరాల వరకు మంజూరు కావచ్చు. కొన్ని పరిస్థితుల్లో మొత్తం ఆరు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. హెచ్-1బీను డ్యూయల్-ఇంటెంట్ వీసాగా పరిగణిస్తారు కాబట్టి, అమెరికాలో పనిచేస్తూనే గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంటుంది.

హెచ్-2బీ వీసా
సీజనల్ లేదా తాత్కాలికంగా ఉద్యోగులు అవసరమైనప్పుడు హెచ్-2బీ వీసా ఉపయోగపడుతుంది. టూరిజం, సీజనల్ పనులు, తాత్కాలిక ప్రాజెక్టులు వంటి ఉద్యోగాలకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

హెచ్-2బీ ఉద్యోగులకు సాధారణంగా ప్రారంభంగా గరిష్ఠంగా ఒక సంవత్సరం వరకు స్టేటస్ ఇవ్వవచ్చు. అర్హత ఉన్న సందర్భాల్లో పొడిగింపులు లభించవచ్చు. అయితే హెచ్-2బీ స్టేటస్‌లో మొత్తం గరిష్ఠంగా మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉండవచ్చు. ఇది డ్యూయల్-ఇంటెంట్ వీసా కాదు. కాబట్టి తాత్కాలిక ఉద్యోగం పూర్తైన తర్వాత స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లాలనే ఉద్దేశాన్ని చూపించాలి.

కే-1 వీసా
అమెరికా పౌరుడిని వివాహం చేసుకోబోయే విదేశీయులకు కే-1 వీసా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వీసాతో అమెరికాలోకి వెళ్లిన తర్వాత 90 రోజుల్లో వివాహం చేసుకోవాలి. వీసా ప్రక్రియలో I-129F పిటిషన్, మెడికల్ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ వంటి దశలు ఉంటాయి. వివాహం తర్వాత గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

కే-3 వీసా
అమెరికా పౌరుడిని ఇప్పటికే వివాహం చేసుకున్న విదేశీ జీవిత భాగస్వామి.. అమెరికాకు రావడానికి కే-3 వీసా ఉద్దేశించబడింది. అయితే I-130 పిటిషన్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత K-3 అవసరం సాధారణంగా ముగుస్తుంది. అందువల్ల ఈ వీసా ప్రస్తుతం చాలా తక్కువగా ఉపయోగించబడుతోంది.

ఎల్-1 వీసా
ఒక అంతర్జాతీయ కంపెనీ తన విదేశీ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగిని అమెరికాలోని సంబంధిత కార్యాలయానికి బదిలీ చేయాలనుకుంటే L-1 వీసా ఉపయోగపడుతుంది. సాధారణంగా ఉద్యోగి గత మూడు సంవత్సరాల్లో కనీసం ఒక సంవత్సరం సంబంధిత విదేశీ సంస్థలో పనిచేసి ఉండాలి. మేనేజర్లు, ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు లేదా కంపెనీకి ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యం ఉన్న ఉద్యోగులు ఈ వీసా కింద అర్హత పొందవచ్చు.

ఓ వీసా
తమ రంగంలో అసాధారణ ప్రతిభ లేదా ప్రత్యేక విజయాలు సాధించిన వ్యక్తులకు O వీసా ఉపయోగపడుతుంది. సైన్స్, విద్య, వ్యాపారం, క్రీడలు, కళలు, సినిమా, టెలివిజన్ వంటి రంగాల్లో ప్రతిభ ఉన్నవారు దీనికి అర్హత పొందవచ్చు. అవార్డులు, ప్రచురణలు, ప్రముఖ సంస్థల్లో సభ్యత్వం, అధిక జీతం, నాయకత్వ స్థానాలు, తమ రంగానికి చేసిన ముఖ్యమైన సేవలు వంటి ఆధారాలతో తమ ప్రతిభను నిరూపించాల్సి ఉంటుంది.

పీ వీసా
అమెరికాలో ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికి వెళ్లే క్రీడాకారులు, కళాకారులు, ఎంటర్‌టైనర్లు, కొన్ని సందర్భాల్లో వారి బృందాలకు P వీసా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో P-1, P-2, P-3 వంటి వివిధ కేటగిరీలు ఉన్నాయి. కొన్ని పరిస్థితుల్లో ట్రైనర్లు, టూర్ మేనేజర్లు, సౌండ్ ఇంజినీర్లు, ఫిజియోథెరపిస్టులు వంటి అవసరమైన సహాయక సిబ్బందికి కూడా ఈ వీసా కింద అవకాశం ఉంటుంది.

ఇదీ చదవండి: H-1B వీసాదారులకు అమెరికా బిగ్ షాక్!

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