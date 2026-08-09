 హార్మూజ్‌పై ఇరాన్‌ కీలక ప్రకటన | Iran Refuses To Reopen Strait Of Hormuz, Demands US Withdrawal And War Reparations, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హార్మూజ్‌పై ఇరాన్‌ కీలక ప్రకటన

Aug 9 2026 8:11 AM | Updated on Aug 9 2026 12:18 PM

Iran Says Strait Of Hormuz Wont Open Until Us Corrects Behaviour

అమెరికా తన బుద్ధిని మార్చుకోనంత వరకు హార్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిచేది లేదని ఇరాన్‌ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్‌ నేషనల్‌ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్‌ సెక్రటరీ మహ్మద్‌ బఘెర్‌ జొల్ఘాదర్‌ ఈ మేరకు విడుదల చేసిన ప్రకటనను ప్రభుత్వ మీడియా ప్రసారం చేసింది.

‘అమెరికా ఇకపై ఇరాన్‌ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బెదిరించే ప్రయత్నం చేయరాదు. ఇరాన్, ఈ ప్రాంతంలోని ఇరాన్‌ మిత్ర పక్షాలపై అమెరికా దాడులు మానుకోవాలి. ఇరాన్‌ నౌకాశ్రయాల నుంచి అమెరికా వైదొలగాలి. ఈ ప్రాంతం నుంచి అమెరికా సేనలు వెనక్కి వెళ్లిపోవాలి. ఇరాన్‌కు పూర్తి యుద్ధ పరిహారం చెల్లించాలి. ఆంక్షలను ఎత్తి వేయాలి. స్తంభింపజేసిన ఇరాన్‌ ఆస్తులను బేషరతుగా విడుదల చేయాలి..’వంటి డిమాండ్లు కూడా ఆ ప్రకటనలో ఉన్నాయి.

శక్తివంతమైన రివల్యూషనరీ గార్డ్‌ విభాగానికి జొల్ఘాదర్‌ కమాండర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే, ఇరాన్‌ ప్రకటనపై అమెరికా స్పందించలేదు. తమ రెండు దేశాల మధ్య నుంచి వెళ్తున్న హార్మూజ్‌ జలసంధి ఉమ్మడి నిర్వహణపై ఒమన్‌తో ఒప్పందం తుది దశకు చేరుకుందని అంతకుముందు ఇరాన్‌ ప్రకటించింది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఘనంగా 'రన్ ఫర్ SMA 2026' (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ రాజకుమారుడు.. మహేశ్ బాబు బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రెగ్నెన్సీతో సమంత.. ఆగస్టు ఎనర్జీతో ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

వేశ్య పాత్రలో అదరగొట్టిన వామికా గబ్బి.. ఈ బ్యూటీ బ్యాగ్‌గ్రౌండ్‌ తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

సూర్య ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ మూవీ HD స్టిల్స్

Video

View all
Indian Cricketer Ramandeep Singh Marries Actress Charlie Chauhan 1
Video_icon

గుట్టు చప్పుడు కాకుండా హీరోయిన్ ను పెళ్లి చేసుకున్న టీమిండియా క్రికెటర్
Priyanka Father Venkatesh About His Daughter Health Condition 2
Video_icon

నా బిడ్డ గురించి సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం పట్టించుకోకపోవడం దారుణం
Special Story On Lal Darwaza Ashada Bonalu In Hyderabad 3
Video_icon

వైభవంగా లాల్ దర్వాజా బోనాల సంబరాలు
Actress Roja Selvamani Interesting Comments On Peddi Ram Charan 4
Video_icon

రామ్ చరణ్ పై రోజా షాకింగ్ కామెంట్స్!
Advocate Rajini Reaction On Dr Priyanka Incident 5
Video_icon

డా.ప్రియాంక ఘటనపై అడ్వకేట్ రజిని ఫస్ట్ రియాక్షన్
Advertisement
 