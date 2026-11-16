 340 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్‌ | Today Stock Market Update Profits Sensex, Nifty Trade Market Highlights | Sakshi
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Stock Market Updates: 340 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్‌

Nov 16 2026 9:32 AM | Updated on Nov 16 2026 9:47 AM

Today Stock Market Update Profits Sensex, Nifty Trade Market Highlights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు సోమవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:28 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 76 పాయింట్లు లాభపడి 25,219 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 344 పాయింట్లు పెరిగి 81,926 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 103.45

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 95 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.14 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.4 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.91 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 16-11-2026(time: 09:28 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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