 నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | today Stock Market Updates Sensex Nifty Trade Market Highlights | Sakshi
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Stock Market Updates: నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Nov 13 2026 9:19 AM | Updated on Nov 13 2026 9:19 AM

today Stock Market Updates Sensex Nifty Trade Market Highlights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు శుక్రవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:16 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 167 పాయింట్లు నష్టపోయి 25,117 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 436 పాయింట్లు పుంజుకొని 81,485 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 103.18

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 95.4 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.12 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.35 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.39 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 13-11-2026(time: 09:16 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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