 1220 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్‌ | Stock Market Today Updates Nov 11th 2026, Sensex And Nifty Surge In Positive Trade, Check Out Key Market Highlights Inside | Sakshi
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Stock Market Updates: 1220 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్‌

Nov 11 2026 9:25 AM | Updated on Nov 11 2026 9:48 AM

Stock Market Updates positive Sensex Nifty Trade Market Highlights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:22 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 328 పాయింట్లు పెరిగి 25,371 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 1224 పాయింట్లు పుంజుకొని 82,324 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 102.22

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 92.52 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.38 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.74 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 11-11-2026(time: 09:22 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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