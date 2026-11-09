 బ్యాంక్‌ షేర్ల మెరుపులు.. ఎట్టకేలకు ఇలా ముగిసింది.. | Stock Market Closing Nov 9: Sensex ends volatile trade higher | Sakshi
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Stock Market: బ్యాంక్‌ షేర్ల మెరుపులు.. ఎట్టకేలకు ఇలా ముగిసింది..

Nov 9 2026 4:07 PM | Updated on Nov 9 2026 4:25 PM

Stock Market Closing Nov 9: Sensex ends volatile trade higher

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు సోమవారం స్వల్ప లాభాలతో ముగిశాయి. పీఎస్‌యూ బ్యాంక్, ఫార్మా షేర్లు పురోగమించడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు అస్థిర ట్రేడ్ సెషన్ ను సానుకూల నోట్‌తో ముగించాయి. సెన్సెక్స్ 107.25 పాయింట్లు లేదా 0.13 శాతం పెరిగి 81,106.65 వద్ద, నిఫ్టీ 58.25 పాయింట్లు లేదా 0.23 శాతం పెరిగి 25,044.65 వద్ద స్థిరపడ్డాయి.

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ), ట్రెంట్, నెస్లే ఇండియా నిఫ్టీ 50లో టాప్ లాభాలు పొందాయి. విస్తృత మార్కెట్లో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 వరుసగా 0.55 శాతం, 0.1 శాతం పెరిగాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ పీఎస్‌యూ బ్యాంక్ 3శాతానికి పైగా పెరిగి సహచరులను అధిగమించింది. నిఫ్టీ బ్యాంక్, నిఫ్టీ ఫార్మా, నిఫ్టీ హెల్త్ కేర్ కూడా మెరుగైన పనితీరు కనబరిచాయి. నిఫ్టీ ఐటీ మాత్రం అత్యంత క్షీణించింది.

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