 నష్టాల్లో మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market Updates Sensex Nifty Trade Market negative Highlights | Sakshi
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Stock Market Updates: నష్టాల్లో మార్కెట్‌ సూచీలు

Nov 9 2026 9:47 AM | Updated on Nov 9 2026 9:47 AM

Stock Market Updates Sensex Nifty Trade Market negative Highlights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు సోమవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:45 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 71 పాయింట్లు నష్టపోయి 24,917 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 206 పాయింట్లు దిగజారి 80,783 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.69

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 102.17 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.88 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.31 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.09 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 09-11-2026(time: 09:45 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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