దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. ప్రపంచ యాంటీ ఏఐ వాణిజ్య సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో బ్యాంక్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ షేర్లు పురోగమించడంతో భారత బెంచ్ మార్క్ సూచీలు వరుస లాభాలతో దూసుకెళ్లాయి. ఈరోజు సెన్సెక్స్ 1,718.01 పాయింట్లు లేదా 2.17 శాతం పెరిగి 81,028.021 వద్ద, నిఫ్టీ 493.75 పాయింట్లు లేదా 2.01 శాతం పెరిగి 25,030.35 వద్ద స్థిరపడ్డాయి.
మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నిఫ్టీ 50లో టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ బలమైన పనితీరు కనబరచగా, నిఫ్టీ మీడియా అత్యధిక క్షీణించింది.
భారీ లాభాల్లో స్టాక్మార్కెట్.. బ్యాంకు షేర్ల మెరుపులు
Nov 6 2026 3:55 PM | Updated on Nov 6 2026 4:08 PM
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. ప్రపంచ యాంటీ ఏఐ వాణిజ్య సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో బ్యాంక్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ షేర్లు పురోగమించడంతో భారత బెంచ్ మార్క్ సూచీలు వరుస లాభాలతో దూసుకెళ్లాయి. ఈరోజు సెన్సెక్స్ 1,718.01 పాయింట్లు లేదా 2.17 శాతం పెరిగి 81,028.021 వద్ద, నిఫ్టీ 493.75 పాయింట్లు లేదా 2.01 శాతం పెరిగి 25,030.35 వద్ద స్థిరపడ్డాయి.