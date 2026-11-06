 భారీ లాభాల్లో స్టాక్‌మార్కెట్‌.. బ్యాంకు షేర్ల మెరుపులు | Stock Market Updates Nifty Sensex rally banks shine Nov 6 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారీ లాభాల్లో స్టాక్‌మార్కెట్‌.. బ్యాంకు షేర్ల మెరుపులు

Nov 6 2026 3:55 PM | Updated on Nov 6 2026 4:08 PM

Stock Market Updates Nifty Sensex rally banks shine Nov 6

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు శుక్రవారం భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. ప్రపంచ యాంటీ ఏఐ వాణిజ్య సెంటిమెంట్‌ నేపథ్యంలో బ్యాంక్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ షేర్లు పురోగమించడంతో భారత బెంచ్ మార్క్ సూచీలు వరుస లాభాలతో దూసుకెళ్లాయి. ఈరోజు సెన్సెక్స్ 1,718.01 పాయింట్లు లేదా 2.17 శాతం పెరిగి 81,028.021 వద్ద, నిఫ్టీ 493.75 పాయింట్లు లేదా 2.01 శాతం పెరిగి 25,030.35 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. 

మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నిఫ్టీ 50లో టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ బలమైన పనితీరు కనబరచగా, నిఫ్టీ మీడియా అత్యధిక క్షీణించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'రామాయణ'లో అందమైన శూర్పనఖ (ఫొటోలు)
photo 2

యువరాణిలా జిగేలుమని శ్రీలీల మెరిసిపోతూ (ఫొటోలు)
photo 3

కాజల్ ఫ్యామిలీ.. డిఫరెంట్‌గా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

వచ్చే నెల పెళ్లి.. హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్ బ్యాచిలర్ పార్టీ (ఫొటోలు)
photo 5

ముంబై : ఎస్క్వైర్ ఇండియా x మైఖేల్ కోర్స్ దీపావళి వేడుక (ఫోటోలు)

Video

View all
200 Passengers Fall Sick Mid-Air! Norovirus Outbreak Forces Emergency Landing in Germany 1
Video_icon

30,000 అడుగుల ఎత్తులో చావు కేకలు! గాల్లో విమానం... లోపల మొదలైన నరకం!
Kakani Sensational Comments Against Police and Coalition 2
Video_icon

మా వాళ్లను ఎలా కొట్టారో చూడండి.. నెల్లూరు ఎన్నికలపై కాకాణి ఫైర్
High Court Gives Big Shock To Chandrababu Over 7Case 3
Video_icon

ఆ 7 కేసుల సంగతి ఏంటి..? చంద్రబాబుకు హై కోర్టు బిగ్ షాక్
Hyderabad Metro-RTC Bus common mobility card charges dropped 4
Video_icon

తెలంగాణ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. మెట్రో-RTC పాస్ ధర భారీగా తగ్గింపు
YSRCP MLC Lella Appireddy Arrest 5
Video_icon

YSRCP MLC లేళ్ల అప్పిరెడ్డి అరెస్ట్.
Advertisement
 