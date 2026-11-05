దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్లు విజయం సాధించిన తర్వాత పశ్చిమాసియా వివాదానికి వేగంగా ముగింపు పలకుతుందనే ఆశతో చమురు ధరలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. దీంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు దూసుకెళ్లాయి. సెన్సెక్స్ 2,008.61 పాయింట్లు లేదా 2.6 శాతం పెరిగి 79,310.01 వద్ద, నిఫ్టీ 576 పాయింట్లు లేదా 2.4 శాతం పెరిగి 24,536.60 వద్ద ముగిసింది.
బీఎస్ఈలోని అన్ని లిస్టెడ్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ 7.03 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెరిగి బుధవారం సెషన్ ముగిసే సమయానికి ఉన్న రూ.494.42 లక్షల కోట్లతో పోలిస్తే రూ.501.45 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది.
విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 వరుసగా 1.87 శాతం, 0.56 శాతం పెరిగాయి. రంగాల వారీగా నిఫ్టీ ఆటో, నిఫ్టీ రియాల్టీ, నిఫ్టీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, నిఫ్టీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచాయి.