స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్.. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఇలా..

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:20 గంటలకు సెన్సెక్స్ 140.72 పాయింట్లు లేదా 0.18 శాతం లాభంతో 77,058.57 వద్ద, నిఫ్టీ 39.50 పాయింట్లు లేదా 0.17 శాతం లాభంతో 23,850.35 వద్ద ఉన్నాయి.
ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ ట్రావెన్కోర్ లిమిటెడ్, హెచ్ఈజీ అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ లిమిటెడ్, ఎమ్కూర్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్, ఫ్రాక్టల్ అనలిటిక్స్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, మిండా కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, కాంకర్డ్ బయోటెక్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.
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