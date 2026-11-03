 భారీ లాభాల్లో మార్కెట్లు.. | Stock Market Updates Sensex rises FMCG top gainer Nov 3 | Sakshi
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భారీ లాభాల్లో మార్కెట్లు..

Nov 3 2026 3:50 PM | Updated on Nov 3 2026 4:01 PM

Stock Market Updates Sensex rises FMCG top gainer Nov 3

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు మంగళవారం భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. బలమైన దేశీయ ఆదాయాలు, ప్రపంచ AI-వాణిజ్య మద్దతు సెంటిమెంట్ కారణంగా బెంచ్ మార్క్ సూచీలు ఎగిశాయి. సెన్సెక్స్ 1,225.07 పాయింట్లు లేదా 1.62 శాతం పెరిగి 76,917.85 వద్ద, నిఫ్టీ 370.05 పాయింట్లు లేదా 1.58 శాతం పెరిగి 23,810.85 వద్ద ముగిసింది.

బీఎస్ఈ, నెస్లే ఇండియా, టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ నిఫ్టీ 50లో టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 వరుసగా 1.06 శాతం, 0.31 శాతం పెరిగాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసీజీ 3 శాతం పెరిగి సహచరులను అధిగమించగా, నిఫ్టీ పీఎస్‌యూ బ్యాంక్ అత్యధికంగా క్షీణించింది.

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