 ఫైర్ క్రాకర్‌లా కాజల్.. దీపావళి స్పెషల్ ఫొటోలు | A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! | Sakshi
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ఫైర్ క్రాకర్‌లా కాజల్.. దీపావళి స్పెషల్ ఫొటోలు

Nov 3 2026 12:07 PM | Updated on Nov 3 2026 12:08 PM

A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! 1
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దీపావళి రాబోతున్న సందర్భంగా భర్తతో కలిసి స్పెషల్ ఫొటోలకు కాజల్ అగర్వాల్ పోజులిచ్చింది. ఫైర్ క్రాకర్‌లా ఉండాలని రాసుకొచ్చింది.

A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! 2
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A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! 3
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A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! 4
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A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! 5
5/10

A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! 6
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A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! 7
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A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! 8
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A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! 9
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A perfect frame filled with beauty, smiles and togetherness. Our gorgeous queen Kajal Aggarwal! 10
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# Tag
Kajal Aggarwal photo gallery viral photo Tollywood Celebrity Couples
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