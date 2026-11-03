 బర్త్ డే ప్లస్ హాలోవీన్.. బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు) | Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang | Sakshi
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బర్త్ డే ప్లస్ హాలోవీన్.. బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)

Nov 3 2026 11:05 AM | Updated on Nov 3 2026 11:05 AM

Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang1
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang2
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang3
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang4
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang5
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang6
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang7
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang8
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang9
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang10
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang11
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang12
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang13
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang14
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang15
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang16
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Inside pics : Shanaya Kapoor birthday celebrates her girl gang17
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(Images Source : Instagram/shanayakapoor02)

# Tag
Bollywood Actress Gallery Bollywood Beauty Shanaya Kapoor Khushi Kapoor Ananya Panday viral photos birthday celebrations
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