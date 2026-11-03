 క్యూట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నజ్రియా నజీమ్‌ (ఫోటోలు) | A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh | Sakshi
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క్యూట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నజ్రియా నజీమ్‌ (ఫోటోలు)

Nov 3 2026 10:52 AM | Updated on Nov 3 2026 10:52 AM

A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 1
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కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య హీరోగా, 'ఆవేశం' ఫేమ్ జితు మాధవన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సరికొత్త యాక్షన్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ 'సీన్' (Scene). ఈ సినిమాలో మలయాళ ముద్దుగుమ్మ నజ్రియా నజీమ్ కథానాయికగా నటించారు.

A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 2
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నవంబర్ 6న ఈ చిత్రం దీపావళి కానుకగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 3
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హైదరాబాద్‌లో జరిగిన 'సీన్' మూవీ తెలుగు గ్రాండ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నజ్రియా నజీమ్ తన సరికొత్త లుక్ మరియు క్యూట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 4
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ఈ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నజ్రియా ఎరుపు రంగు సాంప్రదాయ చీర కట్టులో ఎంతో అందంగా మెరిశారు.

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ఈ సందర్భంగా నజ్రియా మాట్లాడుతూ, తెలుగు ప్రేక్షకులు తనపై చూపిస్తున్న ప్రేమ ఎప్పటికీ వెలకట్టలేనిదని ఎమోషనల్ అయ్యారు

A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 6
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A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 7
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A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 8
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A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 9
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A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 10
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A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 11
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A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 12
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A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 13
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A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 14
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A Smile That Makes Every Moment Beautiful! The One AND Only Nazriya Fahadh 15
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