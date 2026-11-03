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కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ (AK 64) హీరోగా నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక యాక్షన్ చిత్రం 'డేర్డెవిల్' (Dare Devil) సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు నవంబర్ 2, 2026 న చెన్నైలో గ్రాండ్గా లాంచ్ అయింది.
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అజిత్ కుమార్ సతీమణి షాలిని అజిత్ కుమార్ ఈ చిత్రం ద్వారా నిర్మాతగా మారుతూ తన స్వంత బ్యానర్ 'బ్రేవ్హార్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్' (Brave Hearts Productions) పై ఫస్ట్ క్లాప్ కొట్టి సినిమాను ప్రారంభించారు.
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లాంచ్ సమయంలో అజిత్ కుమార్ దుబాయ్లో ఉండటం వల్ల ఈ వేడుకకు హాజరుకాలేదు.
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ఈ చిత్రానికి అధిక్ రవిచంద్రన్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
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టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీల ఈ సినిమాలో కథానాయికగా నటిస్తోంది.
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అలాగే టాలీవుడ్ నటుడు సునీల్, మలయాళ యాక్షన్ స్టార్ ఉన్ని ముకుందన్, సీనియర్ నటుడు ఆర్. పార్థిబన్, ప్రభు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
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