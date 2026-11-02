 'సీన్' కోసం నజ్రియా బిజీ బిజీగా (ఫొటోలు) | nazriya nazim beautiful photos | Sakshi
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'సీన్' కోసం నజ్రియా బిజీ బిజీగా (ఫొటోలు)

Nov 2 2026 3:41 PM | Updated on Nov 2 2026 4:10 PM

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ఈ శుక్రవారం సూర్య 'సీన్' సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో హీరోయిన్‌గా చేసిన నజ్రియా.. ప్రమోషన్లలో బిజీబిజీగా ఉంది. చీరలో అందంగా రెడీ అయిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

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# Tag
Nazriya Nazim Bollywood Tollywood viral photos photo gallery
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'సీన్' కోసం నజ్రియా బిజీ బిజీగా (ఫొటోలు)
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