'సీన్' కోసం నజ్రియా బిజీ బిజీగా (ఫొటోలు)

అరాచకాలు చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోం - సుప్రీం
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - కూటమి సర్కార్
సాక్షి కార్టూన్: 22-10-2026
శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు కేరళ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది.
టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మరో వరల్డ్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
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Nov 2 2026 3:41 PM | Updated on Nov 2 2026 4:10 PM
ఈ శుక్రవారం సూర్య 'సీన్' సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో హీరోయిన్గా చేసిన నజ్రియా.. ప్రమోషన్లలో బిజీబిజీగా ఉంది. చీరలో అందంగా రెడీ అయిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
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