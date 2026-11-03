 గోవాలో గ్లామరస్ హాలోవీన్ పార్టీ (ఫొటోలు) | Bigg Boss Divi Vadthya Halloween In Goa Viral Photos | Sakshi
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గోవాలో గ్లామరస్ హాలోవీన్ పార్టీ (ఫొటోలు)

Nov 3 2026 11:58 AM | Updated on Nov 3 2026 11:58 AM

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బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ దివి..(Divi Vadthya) గోవాలో హాలోవీన్ పార్టీ జరుపుకొంది. గ్లామర్‌తో మెరిసిపోతున్న ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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(Images Source : Instagram/actordivi)

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