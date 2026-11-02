దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఈరోజు (సోమవారం) భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలపై ఆశలతో చమురు ధరలు తగ్గడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు దూసుకెళ్లాయి. ఇక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు భారీగా పెరిగాయి. ఇది కూడా సూచీలకు లాభాలను పెంచింది. సెన్సెక్స్ 1,233.25 పాయింట్లు లేదా 1.66 శాతం పెరిగి 75,692.78 వద్ద, నిఫ్టీ 387.70 పాయింట్లు పెరిగి 23,440.80 వద్ద ముగిసింది.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, టాటా స్టీల్, జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ లో టాప్ గెయినర్స్ గా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 వరుసగా 1.19 శాతం, 0.71 శాతం పెరిగాయి. రంగాల వారీగా నిఫ్టీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్, నిఫ్టీ మెటల్ అత్యధికంగా పెరిగాయి. నిఫ్టీ ఐటీ, నిఫ్టీ మీడియా అత్యధికంగా క్షీణించాయి.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ రిలయన్స్దే!
Nov 2 2026 3:58 PM | Updated on Nov 2 2026 4:16 PM
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఈరోజు (సోమవారం) భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలపై ఆశలతో చమురు ధరలు తగ్గడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు దూసుకెళ్లాయి. ఇక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు భారీగా పెరిగాయి. ఇది కూడా సూచీలకు లాభాలను పెంచింది. సెన్సెక్స్ 1,233.25 పాయింట్లు లేదా 1.66 శాతం పెరిగి 75,692.78 వద్ద, నిఫ్టీ 387.70 పాయింట్లు పెరిగి 23,440.80 వద్ద ముగిసింది.