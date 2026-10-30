 స్థిరంగా స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market flat Today Sensex Nifty Indian Stock Market Indices | Sakshi
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Stock Market Updates: స్థిరంగా స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Oct 30 2026 9:33 AM | Updated on Oct 30 2026 9:33 AM

Stock Market flat Today Sensex Nifty Indian Stock Market Indices

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు శుక్రవారం స్థిరంగా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:27 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 6 పాయింట్లు తగ్గి 22,927 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 24 పాయింట్లు దిగజారి 74,144 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.69

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 112.1 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.92 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.3 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.38 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 30-10-2026(time: 09:27 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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