 నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్‌ నష్టాలకు బ్రేక్‌.. | Stock Market Today Nifty Sensex End Losing With flat Rally | Sakshi
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Stock Market Updates: నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్‌ నష్టాలకు బ్రేక్‌..

Oct 29 2026 9:25 AM | Updated on Oct 29 2026 9:25 AM

Stock Market Today Nifty Sensex End Losing With flat Rally

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం ఫ్లాట్‌గా ట్రేడవుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:21 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 3 పాయింట్లు పెరిగి 22,695 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 27 పాయింట్లు పుంజుకొని 73,271 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 102.17

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 114 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.99 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.28 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.27 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 29-10-2026(time: 09:21 am)

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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