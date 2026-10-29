ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ మరోసారి తన ఉద్యోగులకు షాకిచ్చింది. నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం, కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడమే లక్ష్యంగా కంపెనీ తన ‘డివైజెస్ అండ్ సర్వీసెస్’ విభాగంలో దాదాపు 250 ఉద్యోగాలను తొలగించింది. కొత్త ఉత్పత్తుల ఆవిష్కరణలు, హార్డ్వేర్ రోడ్మ్యాప్ పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ ముగిసిన తరుణంలో ఈ లేఆఫ్స్ వెలువడటం టెక్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
సాఫ్ట్వేర్ రోల్స్పైనే ప్రభావం
అమెజాన్ ఈ తాజా ఉద్యోగ కోతల్లో భాగంగా ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, ఇంజినీరింగ్ విభాగాలకు చెందినవారిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభావితమైన ఉద్యోగులకు ఉదయాన్నే ఈమెయిళ్ల ద్వారా సమాచారం అందినట్లు సమాచారం. కంపెనీ తన భవిష్యత్ వ్యూహాల్లో భాగంగా ఏఐ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ విభాగాలపై భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు పెడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వనరులను పునర్వ్యవస్థీకరించే క్రమంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఈ నెలలో ఇది రెండో విడత కోత
అక్టోబర్ నెలలో అమెజాన్ ఉద్యోగులకు కోత విధించడం ఇది రెండోసారి కావడం గమనార్హం. కొన్ని వారాల క్రితమే కంపెనీ తన ప్రధాన రిటైల్ విభాగంలో సుమారు 1000 ఉద్యోగాలను తొలగించింది. తాజాగా డివైజెస్ విభాగంలో మరో 250 మందిని తొలగించడంతో ఈ నెలలో ఉద్వాసనకు గురైన వారి సంఖ్య మరింత పెరిగింది. కొత్త ప్రొడక్ట్ లాంచ్లు, మార్కెట్ అవసరాలకు తగినట్లుగా బృందాలను సమన్వయం చేసే క్రమంలోనే ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు కంపెనీ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఆర్థిక ఫలితాల వేళ ఆందోళన
అమెజాన్ తన త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించనున్న వేళ ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అంతకుముందు విడుదలైన నివేదికల ప్రకారం కంపెనీ ఆపరేటింగ్ ఆదాయం, నగదు ప్రవాహం పురోగతిలో ఉన్నప్పటికీ వ్యయ నియంత్రణకు మేనేజ్మెంట్ ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఏఐ విభాగంలో పోటీ తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో అనవసర వ్యయాలను తగ్గించుకొని ఆ నిధులను అత్యాధునిక సాంకేతికతల అభివృద్ధికి మళ్లించాలనేది టెక్ దిగ్గజాల వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది.
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