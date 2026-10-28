 రైళ్లలో రాత్రిపూట ఛార్జింగ్‌కు విద్యుత్‌ నిలిపివేత! | No Night Charging Trains Indian Railways Enforces Strict 11 PM to 5 AM Cutoff | Sakshi
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రైళ్లలో రాత్రిపూట ఛార్జింగ్‌కు విద్యుత్‌ నిలిపివేత!

Oct 28 2026 6:45 PM | Updated on Oct 28 2026 6:55 PM

No Night Charging Trains Indian Railways Enforces Strict 11 PM to 5 AM Cutoff

ప్రయాణికుల భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ భారతీయ రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైళ్లలో రాత్రి సమయాల్లో మొబైల్ ఫోన్లు, లాప్‌టాప్‌లు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఛార్జ్ చేసుకునే సదుపాయానికి తాత్కాలికంగా ముగింపు పలికింది. ఇకపై దేశవ్యాప్తంగా నడిచే అన్ని రైళ్లలోనూ రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు ఛార్జింగ్ సాకెట్లకు విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేయాలని రైల్వే బోర్డు అన్ని జోన్లకు అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నిబంధనను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉండబోవని స్పష్టం చేసింది.

కారణం ఏమిటి?

ఇటీవల సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే పరిధిలో జరిగిన ఒక ప్రమాదం ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది. ప్రయాణ సమయంలో రాత్రిపూట ఛార్జింగ్‌లో ఉంచిన ఒక ప్రయాణికుడి పవర్‌ బ్యాంక్ ఒక్కసారిగా పేలిపోయి దట్టమైన పొగలు అలుముకున్న సంఘటన రైల్వే అధికారులను ఆందోళనకు గురిచేసింది. రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణికులంతా గాఢ నిద్రలో ఉండటం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్లు లేదా బ్యాటరీ పేలుళ్ల వంటి ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు వాటిని వెంటనే గుర్తించడం కష్టంగా మారుతోంది. దీనివల్ల ప్రాణనష్టంతో పాటు పెను ప్రమాదాలు ముంచుకొచ్చే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, రాత్రి సమయాల్లో ఛార్జింగ్ పెట్టే పరికరాల పట్ల ప్రయాణికులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల ఫోన్లు చోరీకి గురయ్యే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతున్నాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వేతో పాటు పలు జోన్లు అభిప్రాయపడ్డాయి.

గత ఆదేశాల పునరుద్ధరణ

వాస్తవానికి ఈ నిబంధన కొత్తదేమీ కాదని, 2014 జూన్‌లోనే రైల్వే బోర్డు ఇలాంటి మార్గదర్శకాలను జారీ చేసిందని అధికారులు గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో వీటి అమలు అడపాదడపా మాత్రమే జరగడం, ప్రయాణికుల్లో అవగాహన లోపించడం వల్ల ఈ నిబంధన పూర్తిగా అమలు కాలేదు. ప్రస్తుత పరిణామాల నేపథ్యంలో రైల్వే బోర్డు దీన్ని మరింత కఠినతరం చేసింది. ఏసీ కోచ్‌లలో ఇప్పటికే ఈ నిబంధన అమలులో ఉన్నప్పటికీ నాన్-ఏసీ కోచ్‌ల్లో సిబ్బంది కొరత, ఇతర ఆచరణాత్మక ఇబ్బందులు ఉన్నాయనే వాదనలను బోర్డు తోసిపుచ్చింది. అన్ని కోచ్‌లలోనూ నిబంధనలు సక్రమంగా అమలయ్యేలా ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టాలని ఆదేశాల్లో పేర్కొంది.

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