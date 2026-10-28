ఆకలి కేకల ముంగిట ప్రపంచం.. వరల్డ్ బ్యాంక్ హెచ్చరిక

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలను తీవ్రంగా కలవరపెడుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయంగా ముడిసరుకులు, ఆహార వస్తువుల ధరలు పెరుగనున్నాయని ప్రపంచ బ్యాంక్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రపంచ మార్కెట్లలో నెలకొన్న ఇంధన సంక్షోభం, మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతలు, వాతావరణ మార్పుల కారణంగా గ్లోబల్ కమోడిటీ ధరలు ఏకంగా 23 శాతం మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రపంచ బ్యాంక్ తన తాజా కమోడిటీ మార్కెట్స్ అవుట్లుక్ నివేదికలో స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామం సామాన్యులకు భారంగా మారగా, అంతర్జాతీయంగా ఆహార భద్రత ముప్పు వాటిల్లుతుందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ధరల పెరుగుదలకు కారణాలు
ప్రపంచ బ్యాంక్ విశ్లేషణ ప్రకారం, అంతర్జాతీయంగా ఇంధన ధరలు గత నాలుగేళ్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరడం ఈ సంక్షోభానికి ప్రధాన కారణం. ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఘర్షణలు, చమురు రవాణా మార్గాలపై పడుతున్న ప్రభావం, ఎరువుల సరఫరాలో అంతరాయాలు ఉత్పత్తి వ్యత్యాసాలను విపరీతంగా పెంచేశాయి. దీనికి తోడు అంతర్జాతీయంగా గోధుమలు, మొక్కజొన్న వంటి ప్రధాన ఆహార ధాన్యాల రవాణా మార్గాలకు ఎదురవుతున్న అవరోధాలు, ఎల్నినో వాతావరణ పోకడల వల్ల వ్యవసాయోత్పత్తుల దిగుబడి గణనీయంగా పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
ప్రపంచ బ్యాంక్ అంచనాల ప్రకారం, రానున్న కాలంలో ఆహార వస్తువుల ధరలు మరింత ప్రియంకాగా దేశాల మధ్య దిగుమతి వ్యయాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. తక్కువ, మధ్య ఆదాయ దేశాలు ఈ పరిస్థితిని తట్టుకోలేక తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇప్పటికే అనేక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఆహార ధరల ద్రవ్యోల్బణం, సాధారణ ద్రవ్యోల్బణం కంటే ఎంతో ఎక్కువగా నమోదవుతుండటం గమనార్హం. ఈ ధరల పెరుగుదల, సరఫరా గొలుసులు దెబ్బతినడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ప్రజలు తీవ్రమైన ఆహార అభద్రతను ఎదుర్కొనే ముప్పు పొంచి ఉంది.
ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు
ఈ ఆహార సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు సమష్టిగా స్పందించాలని ప్రపంచ బ్యాంక్ పిలుపునిచ్చింది. దేశాలు తమ దేశీయ మార్కెట్లలో ధరల నియంత్రణకు తగిన విధివిధానాలను రూపొందించుకోవడంతో పాటు వ్యవసాయ రంగానికి ఇంధన, ఎరువుల సబ్సిడీలను సరిగ్గా అందించాలని సూచించింది. ఏదేమైనా ఇంధన సంక్షోభం, వాతావరణ విపత్తుల జోరు ఇలాగే కొనసాగితే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కోలుకోవడం ఆలస్యం అవుతుందని ఆర్థికవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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