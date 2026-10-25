 మూడు రుచులు.. అదిరిపోయే వంటలు.. ఈ రెసిపీలు ట్రై చేయండి! | Goan Prawn Curry Sitaphal Basundi Bedmi Puri Preparation Method | Sakshi
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మూడు రుచులు.. అదిరిపోయే వంటలు.. ఈ రెసిపీలు ట్రై చేయండి!

Oct 25 2026 12:52 PM | Updated on Oct 25 2026 1:00 PM

Goan Prawn Curry Sitaphal Basundi Bedmi Puri Preparation Method

ఫండే

స్నాక్‌ సెంటర్‌

రొయ్యల కూరలో కొబ్బరి పాల రుచి.. బాసుందీలో సీతాఫలం తీపి.. బేద్మీ పూరీలో మసాలాల ఘుమఘుమలు! ఈ మూడు వంటకాలు మీ భోజనాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మారుస్తాయి. మరి వాటి తయారీ విధానం ఎలానో చూద్దాం!

గోవా ప్రాన్‌ కర్రీ
కావలసినవి..
రొయ్యలు: 500 గ్రాములు,
కొబ్బరి తురుము: కప్పు,
కొబ్బరి పాలు: కప్పు,
ఉల్లిపాయ: అర కప్పు,
టొమాటో: అర కప్పు,
పచ్చిమిర్చి: 2,
చింతపండు గుజ్జు: 2 టీ స్పూన్లు,
కొబ్బరి నూనె: 3 టేబుల్‌స్పూన్లు,
ఉప్పు: తగినంత,
పసుపు: అర టీ స్పూన్,
నిమ్మరసం: టేబుల్‌స్పూన్,
మసాలా కోసం– ధనియాలు:  టేబుల్‌స్పూన్,
జీలకర్ర: టీ స్పూన్,
ఎండు కశ్మీరీ మిరపకాయలు: 8,
వెల్లుల్లి రెబ్బలు: 6,
మిరియాలు: టీ స్పూన్,
లవంగాలు: టీ స్పూన్,
దాల్చిన చెక్క: చిన్న ముక్క.

తయారీ..

  • ముందుగా శుభ్రం చేసిన రొయ్యలకు ఉప్పు, పసుపు, నిమ్మరసం కలిపి 15 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.

  • కొబ్బరి తురుము, మసాలా దినుసులన్నింటినీ కలపి కొద్దిగా నీటితో మెత్తని మసాలాగా రుబ్బుకోవాలి.

  • పాన్‌ లో కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె వేడి చేసి రొయ్యలను 2–3 నిమిషాలు వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.

  • అదే పాన్‌ లో మిగిలిన నూనె వేసి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేయించాలి.

  • తర్వాత టొమాటో వేసి మెత్తబడే వరకు ఉడికించాలి.

  • ఇప్పుడు రుబ్బిన మసాలా, ఒక కప్పు నీరు, ఉప్పు, చింతపండు గుజ్జు వేసి కలపాలి.

  • మూతపెట్టి తక్కువ మంటపై పది నిమిషాలు ఉడికించాలి.

  • మసాలా ఉడికిన తర్వాత కొబ్బరి పాలు, వేయించిన రొయ్యలు వేసి మరో 2–3 నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్‌ ఆపాలి. అంతే రుచికరమైన గోవా ప్రాన్‌ కర్రీ సిద్ధం.

సీతాఫల్‌ బాసుందీ..
కావలసినవి..
పాలు: లీటర్,
సీతాఫలం గుజ్జు: ముప్పావు కప్పు,
చక్కెర: పావు కప్పు,
ఏలకుల పొడి: అర టీ స్పూన్,
బాదం, పిస్తా: అలంకరణకు.

తయారీ..

  • ముందుగా సీతాఫలం నుంచి గుజ్జును తీసుకోవాలి.

  • గుజ్జు నుంచి గింజలను తొలగించి, గుజ్జును మిక్సీ పట్టుకోవాలి.

  • తర్వాత మందపాటి గిన్నెలో పాలను పోసి మధ్య మంటపై మరిగించాలి.

  • పాలు సగానికి తగ్గే వరకు తరచూ కలుపుతూ ఉడికించాలి.

  • పాలు సగానికి తగ్గిన తర్వాత చక్కెర, ఏలకుల పొడి వేసి మరో 3–4 నిమిషాలు మరిగించాలి.

  • స్టవ్‌ ఆపి, పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.

  • చల్లారిన తర్వాత సీతాఫల్‌ గుజ్జు వేసి బాగా కలపాలి.

  • కొన్ని గంటలు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచి చల్లగా సర్వ్‌ చేయాలి. చివరగా బాదం, పిస్తాతో అలంకరిస్తే రుచికరమైన సీతాఫల్‌ బాసుందీ సిద్ధం.

బేద్మీ పూరీ..
కావలసినవి..
మినప్పప్పు: కప్పు,
గోధుమపిండి: 3 కప్పులు,
సన్నని రవ్వ: 2 టేబుల్‌స్పూన్లు,
అల్లం: చిన్న ముక్క,
పచ్చిమిర్చి: 3,
సోంపు పొడి: 2 టీ స్పూన్లు,
ధనియాల పొడి: టీ స్పూన్,
కారం: టీ స్పూన్,
ఆమ్‌చూర్‌ పొడి: టీ స్పూన్,
ఇంగువ: చిటికెడు,
ఉప్పు: తగినంత,
నూనె: తగినంత.

తయారీ..

  • మినప్పప్పును ఒక ఆరుగంటల పాటు నానబెట్టి నీరు వంపేయాలి.

  • అల్లం, పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా నీరు వేసి, మరీ జారుగా కాకుండా ముద్దలా రుబ్బుకోవాలి.

  • ఈ మిశ్రమంలో గోధుమపిండి, రవ్వ, ఉప్పు, సోంపు, ధనియాల పొడి, కారం, ఆమ్‌చూర్, ఇంగువ, కొద్దిగా నూనె వేసి కలపాలి. 

  • అవసరమైనంత నీరు పోస్తూ పిండి గట్టిగా కలుపుకుని, దాదాపు అరగంటసేపు పక్కన ఉంచాలి.

  • తర్వాత చిన్న ఉండలుగా చేసి, మామూలు పూరీ కంటే కాస్త మందంగా ఒత్తుకోవాలి.

  • వీటిని బంగారు రంగు వచ్చే వరకు నూనెలో వేయించాలి. వేడివేడిగా ఆలూ కూరతో అందిస్తే రుచికరమైన బేద్మీ పూరీ సిద్ధం.

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