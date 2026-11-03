రిఫ్రిజిరేటర్లపై సైబర్ దాడి!

సమాచార సాంకేతిక రంగం ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో సైబర్ నేరాల ఉచ్చు కూడా అదే స్థాయిలో బిగుస్తోంది. కేవలం కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లు, డేటా బేస్లకే పరిమితమైన హ్యాకర్ల కన్ను ఇప్పుడు నేరుగా నిత్యవసర విభాగాలపై పడింది. తాజాగా ఫ్రాన్స్, బెల్జియం, స్వీడన్, ఎస్టోనియా, ఫిన్లాండ్, లక్సెంబర్గ్ తదితర యూరోపియన్ దేశాల్లో సూపర్మార్కెట్లు, కోల్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగిన సైబర్ దాడులు ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెడుతున్నాయి. ఇంటర్నెట్కు అనుసంధానించిన రిఫ్రిజిరేటర్ వ్యవస్థల భద్రత ఎంత పెళుసుగా ఉందో ఈ ఘటనలు అద్దం పడుతున్నాయి.
ఫ్రిజ్లను హాట్గా మార్చిన హ్యాకర్లు!
సాధారణంగా సూపర్మార్కెట్లలోని పెద్ద శీతలీకరణ యంత్రాలను రిమోట్ ద్వారా పర్యవేక్షించడానికి, ఉష్ణోగ్రతలను నియంత్రించడానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ను ఉపయోగిస్తారు. అయితే, ఫ్రాన్స్లో హ్యాకర్లు ఈ వ్యవస్థలోకి చొరబడి రిఫ్రిజిరేటర్ల ఉష్ణోగ్రతలను అసాధారణ రీతిలో ఏకంగా 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ (122 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్) వరకు పెంచేశారు. దాదాపు ఆరు గంటల పాటు ఈ ఉష్ణోగ్రతలు అలాగే కొనసాగడంతో అందులో నిల్వ చేసిన తాజా మాంసం, కూరగాయలు, పాల ఉత్పత్తులు పూర్తిగా పాడైపోయాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లో షార్ట్సర్క్యూట్ల కారణంగా మంటలు చెలరేగి అగ్నిప్రమాదాలు కూడా సంభవించాయి. ఇంటర్మార్చే, కార్ఫోర్ వంటి దిగ్గజ రిటైల్ సంస్థలకు చెందిన వందలాది స్టోర్లు ఈ చర్యలకు బలయ్యాయి.
యూరప్ అంతటా దాడులు
ఫ్రాన్స్తో ప్రారంభమైన ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ సైబర్ దాడులు క్రమంగా బెల్జియం, స్వీడన్, ఎస్టోనియా తదితర దేశాలకు పాకాయి. బెల్జియంలోని డెల్హైజ్, కోల్ రుయెట్, ప్రసిద్ధ ఫర్నిచర్ దిగ్గజం ఐకియా స్టోర్లతో పాటు స్వీడన్లోని కూప్, ఇకా వంటి సూపర్మార్కెట్లు కూడా ఇదే రీతిలో సాంకేతిక లోపాలను ఎదుర్కొన్నాయి. లక్షలాది యూరోల విలువైన ఆహార పదార్థాలు నిరుపయోగంగా మారడంతో రిటైల్ సంస్థలు భారీ ఆర్థిక నష్టాలను చూడాల్సి వచ్చింది. అమెరికాలో సైతం కొన్ని సైనిక స్థావరాల్లోని శీతలీకరణ యంత్రాలు ఇలాగే పాడైపోవడం వెనుక సైబర్ హ్యాకర్ల ప్రమేయం ఉందన్న అనుమానాలతో పెంటగాన్ దర్యాప్తు చేపట్టింది.
ఈ దాడులకు అసలు కారణాలు ఏమిటి?
పాత సాఫ్ట్వేర్: చాలా సూపర్మార్కెట్లు తమ పాత శీతలీకరణ కంట్రోలర్లను అలాగే వాడుతున్నాయి. ప్రముఖ తయారీ సంస్థ డ్యాన్ఫాస్ వంటి కంపెనీలు ఇప్పటికే కొన్ని లెగసీ మోడళ్లకు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను నిలిపివేశాయి. అప్డేట్లు లేని ఈ సాఫ్ట్వేర్లను హ్యాకర్లు సులభంగా ఛేదిస్తున్నారు.
లోపభూయిష్ట నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్: రిఫ్రిజిరేషన్ కంట్రోలర్లను నేరుగా ఇంటర్నెట్కు అనుసంధానించడం, సరైన ఫైర్వాల్ భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం వల్ల బాహ్య ప్రపంచం నుంచి హ్యాకర్లకు సులభంగా మార్గం దొరుకుతోంది.
బాధ్యతల విభజనలో లోపాలు: స్టోర్ నిర్వహణ ఒకరి చేతిలో, సాఫ్ట్వేర్ మరొకరి చేతిలో, నెట్వర్క్ పర్యవేక్షణ వేరే థర్డ్-పార్టీ సంస్థ చేతిలో ఉండటం వల్ల భద్రతాపరమైన లోపాలను ఎవరూ సరిగా గుర్తించలేకపోతున్నారని ఫోర్స్కౌట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఈ ఘటనలు కేవలం ఆర్థిక నష్టానికే పరిమితం కాకుండా ప్రజల ఆరోగ్యానికి, సరఫరా వ్యవస్థలకు ముప్పుగా పరిణమిస్తున్నాయి. పాడైపోయిన ఆహారాన్ని గుర్తించకుండా వినియోగదారులకు చేరితే ప్రాణాంతక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రిటైల్, కోల్డ్ స్టోరేజ్ సంస్థలు అప్రమత్తం కావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. పాతబడిన రిఫ్రిజిరేషన్ కంట్రోలర్లను వెంటనే ఆధునిక, సురక్షితమైన సిస్టమ్స్తో మార్చాలి. ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్, బలమైన పాస్వర్డ్ పాలసీలు, ఎప్పటికప్పుడు సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లను అప్డేట్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఇలాంటి విద్రోహ చర్యలను అడ్డుకోగలం. డిజిటల్ ప్రపంచంలో భద్రత అనేది కేవలం కంప్యూటర్లకే పరిమితం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి.
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