 ఈరోజు సెన్సెక్స్‌, నిఫ్టీ ట్రెండ్‌ ఇదే! | Stock Market Updates Sensex Nifty Trade Today Market Highlights | Sakshi
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Stock Market Updates: ఈరోజు సెన్సెక్స్‌, నిఫ్టీ ట్రెండ్‌ ఇదే!

Nov 3 2026 9:24 AM | Updated on Nov 3 2026 9:24 AM

Stock Market Updates Sensex Nifty Trade Today Market Highlights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:24 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 145 పాయింట్లు పెరిగి 23,589 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 622 పాయింట్లు పుంజుకొని 76,298 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.83

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 104.7 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.91 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.51 శాతం పడిపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.07 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 03-11-2026(time: 09:24 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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