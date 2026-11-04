వరుసగా ఐదో రోజూ లాభాల పంట.. కారణాలివే..

భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మరోసారి తమ పట్టును నిరూపించుకున్నాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లలో మిశ్రమ సంకేతాలు, అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ప్రభావం వంటి సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్ సూచీలు బుధవారం అదరగొట్టాయి. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సూచీలు వరుసగా ఐదో రోజు కూడా లాభాల బాటను వీడకుండా స్థిరమైన వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ఈరోజు మార్కెట్ సెషన్ ప్రారంభంలో కొంత తడబాటు కనిపించినా మదుపర్ల కొనుగోళ్ల మద్దతుతో మార్కెట్లు కోలుకుని లాభాలతో ముగిశాయి.
నేటి ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సూచీ సెన్సెక్స్ 383.55 పాయింట్లు బలపడి 77,301.40 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది. అలాగే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సూచీ నిఫ్టీ 149.75 పాయింట్లు ఎగబాకి కీలకమైన 23,960.60 మార్కును తాకింది.
లాభాల వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు
కొంతకాలంగా అమ్మకాలకే పరిమితమైన విదేశీ సంస్థాగత మదుపర్లు ఇటీవల కాలంలో భారత మార్కెట్ల వైపు మళ్లీ దృష్టి సారించారు. బలమైన కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్ అంచనాలు, లార్జ్-క్యాప్ షేర్లలో కనిపిస్తున్న ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్ల కారణంగా ఎఫ్ఐఐల నుంచి మద్దతు లభిస్తోంది.
నేటి సెషన్లో ఎఫ్ఎంసీజీ, రియల్టీ, మెటల్, మీడియా రంగాలు మంచి ప్రదర్శన కనబరిచాయి. నిఫ్టీ మిడ్క్యాప్ 100 సూచీ 1.55%, స్మాల్క్యాప్ 100 సూచీ సుమారు 2 శాతం మేర లాభపడటంతో మార్కెట్లో పాజిటివ్ సెంట్రిమెంట్ బలపడింది.
ప్రస్తుతం విడుదలవుతున్న Q2 ఆర్థిక ఫలితాలు అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఉండటంతో కంపెనీల షేర్లపై కొనుగోళ్ల ఒత్తిడి నెలకొంది. కీలక రంగాల కంపెనీల ఆదాయ వృద్ధి రేటు ఆశాజనకంగా ఉండటం మదుపర్లలో విశ్వాసాన్ని నింపింది.
మొత్తం మార్కెట్ లాభాల్లో ముగిసినప్పటికీ గ్లోబల్ టెక్నాలజీ రంగానికి సంబంధించిన అనిశ్చితుల వల్ల నిఫ్టీ ఐటీ విభాగం మాత్రం 1 శాతానికి పైగా నష్టపోయింది. టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్, ఇన్ఫోసిస్ షేర్లు నష్టాలను చవిచూశాయి.
ప్రముఖ ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాల సరళి, అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరల తీరుతెన్నులను మదుపర్లు నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, దేశీయంగా బలమైన ఆర్థిక మూలాలు ఉండటం వల్ల నిఫ్టీ త్వరలోనే 24,000 మైలురాయిని అధిగమించే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
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