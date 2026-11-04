బాల కార్మిక చట్టాల అమలుకు ప్రత్యేక సెల్‌

సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు
దేశంలో బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన, చట్టాల అమలు తీరుపై సుప్రీంకోర్టు కఠినమైన వైఖరిని ప్రదర్శించింది. బాల కార్మిక (నిషేధ, నియంత్రణ) సవరణ చట్టం నిబంధనలను మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేయడానికి, దేశవ్యాప్తంగా పర్యవేక్షణను తీవ్రతరం చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక సెల్ను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.
కేంద్ర మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖకు బాధ్యతలు
ఈ ప్రత్యేక సెల్ ఏర్పాటు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని, ఇందుకు సంబంధించి కేంద్ర మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ కార్యదర్శి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. బాల కార్మిక చట్టాల అమలులో వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయం కొరవడటం వల్ల క్షేత్రస్థాయిలో ఆశించిన ఫలితాలు రావడం లేదని కోర్టు తెలిపింది. దీన్ని నివారించేందుకే ఈ సెల్ ఏర్పాటు అత్యవసరమని అభిప్రాయపడింది.
చట్టం అమలులో లోపాలపై కోర్టు అసంతృప్తి
కాగితాలపై చట్టాలు పటిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో వాటి అమలు నామమాత్రంగానే సాగుతోందని సుప్రీంకోర్టు తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. పేదరికం, ఉపాధి అవకాశాల లేమి వంటి సామాజిక కారణాలను అడ్డుపెట్టుకుని చిన్నారుల భవిష్యత్తును అంధకారంలోకి నెట్టివేస్తున్న ఉల్లంఘనలను సహించేది లేదని హెచ్చరించింది. పరిశ్రమలు, హోటళ్లు, ఇటుక బట్టీలు, గృహ కార్మికులుగా చిన్నారులను వినియోగిస్తున్న తీరుపై మరింత కఠిన నిఘా అవసరమని ధర్మాసనం నొక్కిచెప్పింది.
ప్రత్యేక సెల్ ప్రధాన విధులు
దేశవ్యాప్తంగా బాల కార్మిక నిషేధ చట్టం అమలు తీరును ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించడం.
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కార్మిక, శిశు సంక్షేమ శాఖల మధ్య సమన్వయాన్ని పెంపొందించడం.
రక్షించిన బాలలకు విద్య, వైద్యం, ఉపాధి కల్పన పథకాలను సక్రమంగా అందేలా చూసి వారిని భవిష్యత్తుకు ధీమా కల్పించడం.
చట్టాల ఉల్లంఘన ఫిర్యాదులపై తక్షణమే స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకునేలా యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేయడం.
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