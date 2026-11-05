 1400 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్‌ | Stock Market surge green Sensex Nifty Trade Today Market Highlights | Sakshi
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Stock Market Updates: 1400 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్‌

Nov 5 2026 9:20 AM | Updated on Nov 5 2026 9:24 AM

Stock Market surge green Sensex Nifty Trade Today Market Highlights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:16 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 381 పాయింట్లు పెరిగి 24,335 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 1401 పాయింట్లు పుంజుకొని 78,692 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.26

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 93.6 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.83 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.58 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.44 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 05-11-2026(time: 09:16 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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