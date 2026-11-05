దీపావళి వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నీతా అంబానీ

ముంబైలోని జియో వరల్డ్ సెంటర్లో జరిగిన ‘రిలయన్స్ దీపావళి ఉత్సవ్’ వేడుకల్లో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక చైర్పర్సన్ నీతా అంబానీ ధరించిన ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయ వస్త్రధారణ ఫ్యాషన్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ప్రఖ్యాత భారతీయ చేనేత కళా వైభవాన్ని, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఆమె ఎంచుకున్న శైలి ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.
ఈ వేడుకలో నీతా అంబానీ ఎరుపు రంగులో ఉన్న ప్యూర్ కాటన్ సిల్క్ ‘రామవళి’ బనారసీ హ్యాండ్లూమ్ చీరలో కనిపించారు. వారణాసికి చెందిన ప్రముఖ మాస్టర్ ఆర్టిసన్ అజయ్ భోజ్ ఈ చీరను తయారు చేశారు. ఈ చీర ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీనిపై దైవిక భావనను చాటేలా ‘శ్రీరామ్’ నామాలు అక్షర రూపంలో నేశారు. అంతేకాకుండా, శ్రీమహావిష్ణువు పాదముద్రల డిజైన్లు, సూక్ష్మమైన సాంప్రదాయ మోటిఫ్లతో ఈ చీర రూపుదిద్దుకుంది. భారతీయ సనాతన సంస్కృతికి, చేనేత కళా నైపుణ్యానికి ఇది నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఈ సాంప్రదాయ లుక్ను మరింత పరిపూర్ణం చేయడానికి నీతా అంబానీ విలువైన హెరిటేజ్ జ్యువెలరీని ధరించారు. టెంపుల్ జ్యువెలరీ శైలిలో రూపొందించిన మల్టీ లేయర్డ్ హారాన్ని ఆమె ఎంచుకున్నారు.
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