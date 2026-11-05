 కిలో ‘దీపావళి స్వీట్’ రూ.1.11 లక్షలు.. బంగారంతో పోటీ! | Jaipur sweet shop rolls out gold and silver infused Diwali sweets | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కిలో ‘దీపావళి స్వీట్’ రూ.1.11 లక్షలు.. బంగారంతో పోటీ!

Nov 5 2026 7:53 AM | Updated on Nov 5 2026 7:59 AM

Jaipur sweet shop rolls out gold and silver infused Diwali sweets

జైపూర్‌: దీపావళి పండుగ వేళ స్వీట్ల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్‌లోని ఓ స్వీట్ షాప్‌లో కిలో మిఠాయి ధర రూ.1.11 లక్షలు పలుకుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం, వెండితో తయారుచేసిన ఈ ప్రత్యేక మిఠాయిలు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. జైపూర్‌లోని వైశాలీ నగర్‌లో ఉన్న 'త్యోహార్' స్వీట్ షాప్ ఈ ఖరీదైన మిఠాయిలను విక్రయిస్తోంది.

ఇందులో స్వర్ణ మిఠాయి ఒక్కటి ధర రూ.1,111 కాగా, చాందీ భస్మ్ భారత్ ఒక్కటి రూ.1,150గా ఉంది. ఈ ప్రత్యేక స్వీట్ల ధరలు కిలోకు రూ.45 వేల నుంచి రూ.1.11 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. ఈ స్వీట్లలో ‘స్వర్ణ భస్మ్ పాక్’ను 24 క్యారెట్ల తినదగిన బంగారంతో తయారుచేస్తున్నారు. ‘చాందీ భస్మ్ పాక్’లో వెండి భస్మాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. బంగారు మిఠాయిపై బంగారు రేకులతో ప్రత్యేకంగా అలంకరణ చేస్తున్నారు. కుంకుమపువ్వు, ఖరీదైన చిల్గోజా పప్పులను కూడా ఇందులో వినియోగిస్తున్నారు.

ఈ మిఠాయి తయారీ వెనుక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ నుంచి వ్యాపారవేత్తగా మారిన అంజలి జైన్ ఉన్నారు. ఆయుర్వేదం, భారతీయ సంప్రదాయ వంటకాలపై ఉన్న ఆసక్తితో ఈ ప్రత్యేక స్వీట్లను రూపొందించినట్లు ఆమె తెలిపారు. వీటిని సాధారణ స్వీట్ల మాదిరిగా కాకుండా ఆభరణాల పెట్టెల్లో  ప్యాక్ చేస్తున్నారు. ఈ స్వీట్‌లో నిజమైన తినదగిన బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తున్నట్లు అంజలి వెల్లడించారు. దీనినే ‘స్వర్ణ భస్మం’ అని పిలుస్తారని తెలిపారు. జైన ఆలయం నుంచి సేకరించిన బంగారు రేకులను స్వీట్‌పై ఉపయోగిస్తున్నామని, అవి జంతువులకు హాని కలిగించని విధంగా తయారైనవని పేర్కొన్నారు. భారతీయ ఆయుర్వేద సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ మిఠాయిలను రూపొందించినట్లు వివరించారు.

ఇదీ చదవండి: ‘గంగాజలాల’పై భారత్ కఠిన వైఖరి.. ‘బంగ్లా’కు కొత్త షరతులు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫోటోలు)
photo 2

మురసు తుపాను బీభత్సం...భారీ వర్షానికి నీట మునిగిన రాజమండ్రి (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా సదర్‌ సమ్మేళనం (ఫోటోలు)
photo 4

టిప్ టాప్‌గా రెడీ అయిన మెగా డాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)
photo 5

'అక్క' మరో ప్రపంచంలో ఉంటే ఇలానే (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Rayana Bhagya Lakshmi Shocking Comments Municipal Elections 1
Video_icon

నాకిచ్చిన బ్యాలెట్ నెంబర్ మూడు.. కానీ పేపర్ పై ఆ నెంబర్ లేదు..
Kolagatla Sravani Reaction On Her Defeat 2
Video_icon

గెలుపోటములు సహజం.. ఓటమిపై కోలగట్ల శ్రావణి రియాక్షన్
Buchepalli Sensational Comments On Police Behaviour In Municipal Elections 3
Video_icon

అయ్యా పోలీసువారు మొత్తం గెలిపించింది మీరే.. బూచేపల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Byreddy Siddharth Reddy Next Target ZPTC And MPTC Elections 4
Video_icon

నెక్స్ట్ టార్గెట్.. ZPTC, MPTC
Cyclone Murasu Crosses Coast Heavy Rains Lash Andhra Pradesh 5
Video_icon

తీరం దాటిన తుఫాన్.. ఇంకా ముప్పు! ఏపీని వణికిస్తున్న మురసు
Advertisement
 