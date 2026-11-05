ప్రముఖ టెలికాం కంపెనీ.. రిలయన్స్ జియో తన వినియోగదారులకు అదిరిపోయే ఆఫర్ తీసుకొచ్చింది. కేవలం 15 రూపాయలకే 24 గంటల పాటు అన్లిమిటెడ్ 5G డేటాను అందించే కొత్త రీఛార్జ్ ప్యాక్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
సాధారణంగా ఎక్కువ డేటా ఉపయోగించే వారు అదనపు డేటా కోసం ఎక్కువ మొత్తంలో రీఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే.. ఇప్పుడు కేవలం రూ.15 ఖర్చుతో ఒక రోజు మొత్తం హైస్పీడ్ 5G ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించుకునే అవకాశాన్ని జియో కల్పిస్తోంది. వీడియోలు చూసేవారు, ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడేవారు, భారీ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
24 గంటల అన్లిమిటెడ్ 5G డేటా
ఈ కొత్త రూ.15 ప్యాక్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇందులో నిర్ణీత డేటా పరిమితి లేకుండా 24 గంటల పాటు అన్లిమిటెడ్ 5G డేటా అందిస్తున్నారు. దీంతో యూజర్లు HD, 4K వీడియోలు చూడటంతో పాటు లైవ్ క్రికెట్ మ్యాచ్లు స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే భారీ గేమ్స్ డౌన్లోడ్ చేయడం, పెద్ద ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయడం, ఫోన్లోని ఫొటోలు, వీడియోలను క్లౌడ్లో బ్యాకప్ చేసుకోవడం వంటి పనులకు కూడా ఈ డేటాను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ అవసరమయ్యే వారికి ఈ ప్యాక్ మంచి ఆప్షన్గా చెప్పవచ్చు.
మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ డేటాతో మొబైల్ హాట్స్పాట్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే మీ 5G ఫోన్ ద్వారా ల్యాప్టాప్ లేదా ట్యాబ్లెట్కు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకుని వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, వీడియో కాల్స్, ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ వంటి పనులు చేసుకోవచ్చు.
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అయితే.. ఈ అన్లిమిటెడ్ 5G ప్రయోజనం పొందాలంటే 5G సపోర్ట్ ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్ ఉండటంతో పాటు, మీ ప్రాంతంలో జియో ట్రూ 5జీ నెట్వర్క్ అందుబాటులో ఉండాలి. ఈ రూ.15 రీఛార్జ్ ప్యాక్ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని టెలికాం సర్కిళ్లలో అందుబాటులో ఉంది. వినియోగదారులు మైజియో యాప్, జియో అధికారిక వెబ్సైట్తో పాటు రిలయన్స్ రిటైల్ స్టోర్లు, ఇతర రీఛార్జ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.