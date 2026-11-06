 స్వల్ప నష్టాల్లో మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market Updates Mild Negative: Sensex, Nifty Trade and Market Highlights | Sakshi
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Stock Market Updates: స్వల్ప నష్టాల్లో మార్కెట్‌ సూచీలు

Nov 6 2026 9:21 AM | Updated on Nov 6 2026 9:25 AM

Stock Market Updates Mild Negative: Sensex, Nifty Trade and Market Highlights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు శుక్రవారం స్వల్ప నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:17 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 40 పాయింట్లు నష్టపోయి 24,481 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 59 పాయింట్లు దిగజారి 79,357 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.69

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 100.6 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.84 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 3.7 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 5.5 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 06-11-2026(time: 09:17 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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