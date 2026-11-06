 సరికొత్త ఇన్నోవా క్రిస్టా.. ధర ఎంతంటే? | Toyota Innova Crysta Limo Edition Launched For Fleet Buyers | Sakshi
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ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో ఎడిషన్‌.. ధర ఎంతంటే?

Nov 6 2026 8:22 AM | Updated on Nov 6 2026 8:33 AM

Toyota Innova Crysta Limo Edition Launched For Fleet Buyers

ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ టయోటా.. దేశీయ విఫణిలో ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో ఎడిషన్‌ను లాంచ్ చేసింది. దీని ధర రూ.19.95 లక్షలు. ఇది జీఎక్స్ ఫ్లీట్ 7 సీటర్, 8 సీటర్ ఎంపికలలో లభిస్తుంది. 8 సీటర్ ధర రూ. 19.99 లక్షలు (ఎక్స్ షోరూమ్). స్టాండర్డ్ 7-సీట్ల ఆప్షన్ కంటే రేటు రూ. 5,000 ఎక్కువ.

జీఎక్స్ ఫ్లీట్ 7-సీట్ల వేరియంట్‌లో కెప్టెన్ సీట్లు ఉంటాయి. జీఎక్స్ ఫ్లీట్ అనేది జీఎక్స్ ఎస్ఎల్ఎఫ్ గ్రేడ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. కాగా టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా జీఎక్స్, జీఎక్స్ ప్లస్, వీఎక్స్, జెడ్ఎక్స్ వేరియంట్లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. లిమో ఎడిషన్ 2.4-లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్‌తో పనిచేస్తుంది, దీనికి ప్రత్యేకంగా మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ లభిస్తుంది. ఈ ఇంజన్ లీటరుకు 15 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుందని పేర్కొనబడింది.

ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే.. ఇందులో ఆపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో కూడిన 8 ఇంచెస్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, మాన్యువల్ ఎయిర్ కండిషనింగ్, మల్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్‌ప్లే, స్టీరింగ్-మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ టర్న్ ఇండికేటర్లతో కూడిన బాడీ కలర్డ్ ORVMలు, ఏడు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు మాత్రమే కాకుండా ఏబీఎస్, ఈబీడీ, బ్రేక్ అసిస్ట్, వెహికల్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

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