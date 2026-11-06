 పండక్కి ముందే.. పరుగులు పెట్టిన బంగారం! | Gold Price Hike in India Before Dhanteras 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పండక్కి ముందే.. పరుగులు పెట్టిన బంగారం!

Nov 6 2026 6:54 AM | Updated on Nov 6 2026 7:04 AM

Gold Price Hike in India Before Dhanteras 2026

పండుగ సీజన్‌లో ధన్‌తేరాస్‌కి ముందు పసిడి జోరందుకుంది. ఆలిండియా సరాఫా అసోసియేషన్‌ ప్రకారం గురువారం ఢిల్లీ బులియన్‌ మార్కెట్లో 99.9 శాతం స్వచ్ఛత గల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 2,200 పెరిగి రూ. 1,48,800కి చేరింది. అటు వెండి కూడా అదే బాటలో సాగింది. కేజీకి రూ. 1,500 పెరిగి రూ. 1,94,500 పలికింది. శుక్రవారం ధన్‌తేరాస్‌ సందర్భంగా జ్యుయలర్లు, రిటైలర్లు, స్టాకిస్టులు కొనుగోళ్లు జరపడంతో పసిడి, వెండి ధరలు పెరిగినట్లు ట్రేడర్లు తెలిపారు.

ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌పరంగా డిమాండ్‌ నెలకొనడం కూడా ఇందుకు దోహదపడినట్లు వివరించారు. గతేడాది ధన్‌తేరాస్‌ రోజున (అక్టోబర్‌ 18) బంగారం ధర. 1,32,400గా, వెండి ధర రూ. 1.7 లక్షలుగా నమోదైంది. అప్పటి నుంచి పసిడి రేటు 13 శాతం పెరిగిందని, దేశీయంగా ధర రూ.1.40–1.48 లక్షల మధ్య తిరుగాడుతోందని మోనార్క్‌ పీఎంఎస్‌ అసిస్టెంట్‌ ఫండ్‌ మేనేజర్‌ ధృవ్‌ జోగ్లేకర్‌ తెలిపారు.  మరోవైపు, అంతర్జాతీయంగా స్పాట్‌ మార్కెట్లో పసిడి ధర ఔన్సుకి 65.12 డాలర్లు (సుమారు 2 శాతం) పెరిగి 4,125.25 డాలర్లకు చేరింది. వెండి కూడా 1 శాతం పెరిగి 52.73 డాలర్లు పలికింది.

ఇదీ చదవండి: రూ.2,100 కోట్ల లగ్జరీ హోటల్.. చివరకు అందుకే అమ్మేశారట!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ నిశ్చితార్థం (ఫోటోలు)
photo 2

వైఎస్ అనిల్ కుమార్తె వివాహ వేడుక.. ఒకే వేదికపై జగన్, విజయ్, కేటీఆర్ (ఫోటోలు)
photo 3

అందాల అనుపమ.. తాజా ఫొటోలు
photo 4

సింపుల్‌ లుక్స్‌లోనూ అదిపోయిన భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫోటోలు)
photo 5

రేపే ‘సీన్‌’ రిలీజ్‌.. నజ్రీయా నజీమ్‌ ఫొటోలు వైరల్‌

Video

View all
YS Jagan Vijay And KTR At YS Anil Reddy Daughter Marriage 1
Video_icon

YS అనిల్ రెడ్డి కుమార్తె పెళ్లి వేడుకకు హాజరైన YS జగన్, విజయ్, KTR
Sai Dharam Tej Engagement 2
Video_icon

Sai Dharam Tej: ఘనంగా సాయి ధరమ్ తేజ్ నిశ్చితార్థం..

Anchor Eshwar Shocking Comments On AP MPTC And ZPTC Election Polling 3
Video_icon

ఇలాంటి ఏలక్షన్ లు నెవ్వర్ బిఫోర్.. నెవ్వర్ ఆఫ్టర్...
YS Avinash Reddy Fires on Kutami Over Violence in Pulivendula 4
Video_icon

కూటమి అరాచకాలపై వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఫైర్
Mekapati Vikram Reddy Vs CI Gangadhar 5
Video_icon

నన్ను ఆపడానికి నువ్వు ఎవడివి? ఇచ్చిపడేసిన మేకపాటి విక్రమ్ రెడ్డి
Advertisement
 