రైల్వే స్టేషన్లకు భారీగా జనం.. రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం

పండుగల వేళ సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులతో రైల్వే స్టేషన్లు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. దీపావళి, భాయ్ దూజ్, ఛత్ పూజ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు ఉత్తర రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిధిలోని ఆరు ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ల విక్రయాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. నవంబర్ 3 నుంచి 14వ తేదీ వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి.
బీహార్, జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల సంఖ్య పండుగల సమయంలో భారీగా పెరుగుతుందని రైల్వే అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రయాణికులను సాగనంపేందుకు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో స్టేషన్లకు వస్తుండటంతో ప్లాట్ఫామ్లు, ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జిలపై రద్దీ పెరుగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో అనవసరమైన రద్దీని తగ్గించి, ప్రయాణికుల భద్రతను కాపాడేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఆరు స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫామ్ టికెట్లు బంద్
ఉత్తర రైల్వే అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం.. నవంబర్ 3 నుంచి 14వ తేదీ వరకు కింది ఆరు స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫామ్ టికెట్లు విక్రయించరు.
🔸న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్
🔸పాత ఢిల్లీ (ఢిల్లీ జంక్షన్)
🔸హజ్రత్ నిజాముద్దీన్
🔸ఆనంద్ విహార్ టెర్మినల్
🔸ఆనంద్ విహార్ హాల్ట్
🔸ఘజియాబాద్ రైల్వే స్టేషన్
ఈ ఆంక్షలు టికెట్ కౌంటర్లకే పరిమితం కావు. మొబైల్ యాప్లు, ఆటోమేటిక్ టికెట్ వెండింగ్ మెషీన్ల ద్వారా కూడా ప్లాట్ఫామ్ టికెట్లు పొందడం సాధ్యం కాదు. దీంతో ఈ స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫామ్లపైకి వెళ్లాలనుకునే సాధారణ సందర్శకులకు అనుమతి ఉండదు. ధ్రువీకరించిన ప్రయాణ టికెట్లు ఉన్నవారికే ప్రవేశం కల్పిస్తారు.
అయితే వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు, దివ్యాంగులు, చదువురాని ప్రయాణికులు, సహాయం అవసరమైన మహిళలకు తోడుగా వచ్చే వ్యక్తులకు మినహాయింపు కల్పిస్తారు. వీరిని రైలు ఎక్కించేందుకు లేదా అవసరమైన సహాయం చేసేందుకు వచ్చే వ్యక్తులను అనుమతిస్తామని ఉత్తర రైల్వే ప్రధాన ప్రజాసంబంధాల అధికారి హిమాన్షు శేఖర్ ఉపాధ్యాయ్ వెల్లడించారు.
న్యూఢిల్లీ స్టేషన్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
రద్దీని నియంత్రించేందుకు న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో ప్రత్యేక ప్రయాణికుల నిరీక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అజ్మేరీ గేట్ వైపు 16వ ప్లాట్ఫామ్ వెలుపల ఈ సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో సామాను తనిఖీ చేసే స్కానర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది పర్యవేక్షణలో ప్రయాణికులను క్రమబద్ధంగా ప్లాట్ఫామ్లపైకి పంపించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఇప్పటికే గతేడాది అక్టోబర్లో ప్రారంభించిన 6,000 చదరపు మీటర్ల యాత్రి సువిధ కేంద్రానికి అదనంగా ఈ నిరీక్షణ ప్రాంతాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ప్రయాణికులు ఒకేసారి ప్లాట్ఫామ్లపైకి చేరకుండా నియంత్రించడం ఈ ఏర్పాట్ల ప్రధాన ఉద్దేశం.
పార్శిల్ సేవలపైనా ఆంక్షలు
పండుగల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని కొన్ని ప్రధాన స్టేషన్లలో పార్శిల్ సేవలపై కూడా తాత్కాలిక పరిమితులు విధించారు. న్యూఢిల్లీ, పాత ఢిల్లీ, ఆనంద్ విహార్ టెర్మినల్ స్టేషన్లలో నవంబర్ 3 నుంచి 15 వరకు పార్శిల్ బుకింగ్పై ఆంక్షలు ఉంటాయి. నవంబర్ 5 నుంచి 15 వరకు పార్శిళ్ల లోడింగ్, అన్లోడింగ్ కార్యకలాపాలపైనా పరిమితులు అమలవుతాయి. హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ స్టేషన్లోనూ పార్శిల్ కార్యకలాపాలపై ప్రత్యేక ఆంక్షలు ప్రకటించారు. ప్రయాణికులు తమ వ్యక్తిగత సామానును మాత్రమే రైళ్లలో తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతి ఉంటుంది.