భారతీయ సంస్కృతిలో దీపావళి వేడుకల్లో భాగంగా జరుపుకునే ధంతేరాస్ (ధనత్రయోదశి) ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. దీపావళి సంబరాల్లో భాగంగా భక్తులు ధన్వంతరితో పాటు లక్ష్మీదేవిని, కుబేరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. ధనత్రయోదశి రోజున బంగారం, వెండి, ఇత్తడి పాత్రలు లేదా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం సాంప్రదాయంగా వస్తోంది. అయితే, ఈ శుభదినాన కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం అశుభమని, అవి ప్రతికూల శక్తిని ఆహ్వానిస్తాయని సంప్రదాయ పండితులు, వాస్తు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ధంతేరాస్ పర్వదినాన ఇంటికి తీసుకురాకూడని, లేదా కొనుగోలు చేయకూడని వస్తువుల వివరాలు చూద్దాం.(ఇది పండితులు, వాస్తు నిపుణులు వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమేనని గమనించాలి)
పదునైన వస్తువులు
ధంతేరాస్ రోజున కత్తులు, కత్తెరలు, బ్లేడ్లు లేదా ఇతర కట్టింగ్ టూల్స్ వంటి పదునైన వస్తువులను అసలు కొనకూడదు. హిందూ విశ్వాసాల ప్రకారం, ఇటువంటి పదునైన వస్తువులు కుటుంబంలో విభేదాలకు, బంధాలు తెగిపోవడానికి లేదా మనస్పర్థలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఇటువంటి వస్తువుల కొనుగోళ్లను పండగ ముగిసే వరకు వాయిదా వేయడం మంచిది.
ఇనుప వస్తువులు
సాంప్రదాయ నమ్మకాల ప్రకారం ఇనుముతో చేసిన వస్తువులను ధనత్రయోదశి నాడు కొనుగోలు చేయడం అశుభమని చాలామంది భావిస్తారు. హిందూ సంప్రదాయంలో ఇనుమును శనీశ్వరుడికి ప్రతీకగా చూస్తారు. అందువల్ల ఈ పవిత్ర రోజున ఇనుప సామాగ్రికి బదులుగా బంగారం, వెండి, రాగి లేదా కంచు వంటి పవిత్ర లోహాలను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
నలుపు రంగు వస్తువులు
ధంతేరాస్ పండుగ అనేది ఆనందానికి, సానుకూలతకు, సంపదకు ప్రతీక. నలుపు రంగును సాధారణంగా ప్రతికూల శక్తికి, అశుభాలకు సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల ఈ పర్వదినాన నలుపు రంగు దుస్తులు, పాదరక్షలు లేదా నూతన గృహోపకరణాలను కొనుగోలు చేయకుండా ఉండటం శ్రేయస్కరం. దీనికి బదులుగా ఎరుపు, పసుపు, లేదా పచ్చటి ప్రకాశవంతమైన రంగులను ఎంచుకోవడం ఆనవాయితీ.
గాజు వస్తువులు, పెళుసైన సామాగ్రి
గాజుతో చేసిన వస్తువులు అత్యంత పెళుసుగా ఉండి త్వరగా పగిలిపోయే గుణం కలిగి ఉంటాయి. ప్రాంతీయ సాంప్రదాయాల ప్రకారం గాజు వస్తువులు విరిగిపోవడం లేదా పగలడం అనేది అస్థిరతకు, అశాంతికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. అందువల్ల ధంతేరాస్ రోజున గాజు పాత్రలు లేదా గాజుతో చేసిన అలంకరణ వస్తువులను కొనుగోలు చేయకపోవడమే మంచిది.
నూనెలు, నెయ్యి
కొన్ని ప్రాంతీయ ఆచారాల ప్రకారం, ధంతేరాస్ నాడు వంటనూనెలు లేదా నెయ్యిని బయట నుంచి కొనుగోలు చేసి నేరుగా ఇంటికి తెచ్చి నిల్వ చేయడం నిషిద్ధంగా భావిస్తారు. అయితే దీపాలు వెలిగించడానికి ఇవి అత్యంత ఆవశ్యకం అయినప్పటికీ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఈ నియమాన్ని కొన్ని కుటుంబాలు పాటిస్తుంటాయి.
లెదర్ (చర్మం) ఉత్పత్తులు
జంతువుల చర్మంతో తయారు చేసిన లెదర్ పర్సులు, బెల్టులు, షూస్, జాకెట్లు వంటి ఉత్పత్తులను ధంతేరాస్ రోజున కొనుగోలు చేయడం చాలా కుటుంబాల్లో నిషేధంగా భావిస్తారు. పవిత్రమైన పూజా కార్యక్రమాలు, దైవిక వాతావరణం ఉండే ఈ పండగ రోజున అహింసా మార్గానికి వ్యతిరేకమైన లేదా అశుభకరమైన పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం ఆచారంగా వస్తోంది.
ఖాళీ పాత్రలు
ధంతేరాస్ రోజున కొత్త పాత్రలు (వంటసామాగ్రి) కొనడం శుభప్రదమే అయినప్పటికీ వాటిని పూర్తిగా ఖాళీగా ఇంటికి తీసుకురావడం మాత్రం మంచిది కాదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. దుకాణం నుంచి ఏ పాత్ర కొన్నప్పటికీ దాన్ని ఇంటికి తెచ్చే ముందు అందులో కొద్దిగా బియ్యం, గోధుమలు, పప్పుధాన్యాలు, నీరు వంటివి నింపాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఆ ఇంట్లో నిత్యం సిరిసంపదలు, ఆహార ధాన్యాల కొరత ఉండదని, సంపద వృద్ధి చెందుతుందని విశ్వాసం.
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