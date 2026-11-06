 రేంజ్ రోవర్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే! | Range Rover Evoque and Velar To Be Discontinued By Late 2027 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రేంజ్ రోవర్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే!

Nov 6 2026 1:51 PM | Updated on Nov 6 2026 2:25 PM

Range Rover Evoque and Velar To Be Discontinued By Late 2027

ప్రముఖ లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ.. రేంజ్ రోవర్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2027 చివరి నాటికి తన పాపులర్ మోడల్స్ అయిన రేంజ్ రోవర్ ఎవోక్, రేంజ్ రోవర్ వెలార్ కార్ల ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాలని భావిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని రేంజ్ రోవర్ గ్లోబల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మార్టిన్ లింపర్ట్ వెల్లడించారు.

ఇకపై రేంజ్ రోవర్ బ్రాండ్ కింద ప్రధానంగా మూడు మోడళ్లు మాత్రమే ఉండనున్నాయి. అవి రేంజ్ రోవర్ జీటీ, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్, ఫుల్ సైజ్ రేంజ్ రోవర్. కాగా కంపెనీ తక్కువ ధరల విభాగంపై ద్రుష్టి సారించనుంది. ఇందులో భాగంగానే.. కొత్తగా డిఫెండర్ స్పోర్ట్ మోడల్‌ను తీసుకురానున్నారు. ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న ఎవోక్ స్థానాన్ని భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంది.

అయితే కంపెనీ తన రేంజ్ రోవర్ జీటీను 2027 ప్రారంభంలో ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్‌గా విడుదల చేయడానికి సన్నద్ధమవుతోంది. ఆ తరువాత ఇందులో హైబ్రిడ్ వెర్షన్‌ను కూడా తీసుకురానుంది. అయితే రాబోయే రేంజ్ రోవర్ జీటీ.. వెలార్ కారుకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు డిఫెండర్ స్పోర్ట్ కూడా ఇదే ఎలక్ట్రిక్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై తయారుకానుంది.

ఇదీ చదవండి: ధనత్రయోదశి వేళ.. బంగారం ఢమాల్!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'రామాయణ'లో అందమైన శూర్పనఖ (ఫొటోలు)
photo 2

యువరాణిలా జిగేలుమని శ్రీలీల మెరిసిపోతూ (ఫొటోలు)
photo 3

కాజల్ ఫ్యామిలీ.. డిఫరెంట్‌గా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

వచ్చే నెల పెళ్లి.. హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్ బ్యాచిలర్ పార్టీ (ఫొటోలు)
photo 5

ముంబై : ఎస్క్వైర్ ఇండియా x మైఖేల్ కోర్స్ దీపావళి వేడుక (ఫోటోలు)

Video

View all
Stock Market News Gold Price Drop Today 1
Video_icon

ధనత్రయోదశి స్పెషల్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు!
Aditya Reddy in Police Custody 2
Video_icon

కడపలో హైటెన్షన్... ఆదిత్య రెడ్డి అరెస్ట్?
Adulterated Milk Supplied Across Hyderabad 3
Video_icon

పాలు కాదు.. విషం! హైదరాబాద్ కు కల్తీ పాల సరఫరా
TDP Rowdies Atrocities In AP Local Body Elections 4
Video_icon

అడ్డొస్తే చంపేయడమే! ఏపీలో దొంగ ఓట్ల జాతర..
Summer Holidays Movie Review 5
Video_icon

సమ్మర్ హాలిడేస్‌పై పబ్లిక్ టాక్... రోహన్ యాక్టింగ్ వేరే లెవల్
Advertisement
 