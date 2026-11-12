 స్వల్పంగా పెరిగిన స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Indian Stock Market Opens On A Positive Note As Sensex and Nifty Trade Higher Amid Global Market Gains, Check Details Inside | Sakshi
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Stock Market Updates: స్వల్పంగా పెరిగిన స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Nov 12 2026 9:27 AM | Updated on Nov 12 2026 10:07 AM

Stock Market Updates mild green Sensex Nifty Trade Market Highlights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం స్వల్ప లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:22 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 39 పాయింట్లు పెరిగి 25,294 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 142 పాయింట్లు పుంజుకొని 81,997 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 103

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 91.75 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.9 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.31 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.6 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 12-11-2026(time: 09:22 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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