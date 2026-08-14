 రెడ్ జోన్‌లో నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్! | Stock Market Crash Live Why Sensex Nifty Tumbling Despite Global Rallies | Sakshi
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Stock Market Updates: రెడ్ జోన్‌లో నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్!

Aug 14 2026 9:31 AM | Updated on Aug 14 2026 9:31 AM

Stock Market Crash Live Why Sensex Nifty Tumbling Despite Global Rallies

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు శుక్రవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:27 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 71 పాయింట్లు తగ్గి 24,325 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 291 పాయింట్లు నష్టపోయి 77,783 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.92

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 87 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.65 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.65 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.81 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 14-08-2026(time: 9:27 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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