‘మా సర్‌ ఎంతో మానవత్వం చూపారు’

వివాదాల్లో జెన్సన్ హువాంగ్..
వెల్లువెత్తుతున్న ఉద్యోగుల మద్దతు!
ప్రపంచ ఏఐ విప్లవానికి సారథ్యం వహించి ఎన్విడియా సంస్థను అగ్రగామిగా నిలిపిన సహ వ్యవస్థాపకుడు జెన్సన్ హువాంగ్ చుట్టూ నెలకొన్న వివాదం ఇప్పుడు కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో చర్చకు దారితీసింది. వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన తీవ్ర ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆయన సంస్థ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నప్పటికీ ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన ఉద్యోగులు మాత్రం హువాంగ్లోని మానవీయ కోణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ బహిరంగంగా మద్దతు పలుకుతున్నారు.
ఎన్విడియాలో దాదాపు ఎనిమిదేళ్లుగా పనిచేస్తున్న వర్తికా సింగ్ అనే ఉద్యోగిని సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన సోదరి బ్రెయిన్ క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్న క్లిష్ట సమయంలో హువాంగ్ తమ కుటుంబానికి అండగా నిలిచిన తీరును ఆమె కళ్లకు కట్టారు. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు తన సోదరి ఆరోగ్యం విషమించిందని, విదేశాల్లోని భారీ ఆసుపత్రి ఖర్చులు, వైద్య సదుపాయాలతో తమ కుటుంబం నిస్సహాయ స్థితిలో పడిపోయిందని వర్తిక వివరించారు. ఆ సమయంలో హువాంగ్ కేవలం ఆర్థికంగా ఆదుకోవడమే కాకుండా స్వయంగా ఆసుపత్రికి వచ్చి తన సోదరిని పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారని పేర్కొన్నారు. వృత్తిపరమైన విజయాలకంటే ఆయన చూపిన మానవత్వమే తనకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందని ఆమె భావోద్వేగంగా రాశారు.
ఉద్యోగుల జీవితాల్లో వెలుగులు
హువాంగ్ నాయకత్వ లక్షణాలను ప్రశంసిస్తూ గావన్ వూలెరీ అనే మరో ఉద్యోగి కూడా తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. కరోనా కారణంగా సంస్థలో నియామకాలపై ఆంక్షలు ఉన్న సమయంలో హువాంగ్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని తన నియామకానికి వ్యక్తిగతంగా ఆమోదం తెలిపారని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ ఒక్క నిర్ణయం తనను జీవితాంతం అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయే ప్రమాదం నుంచి కాపాడిందని పేర్కొన్నారు. ఒక నాయకుడి వ్యక్తిగత జీవితంలోని పొరపాట్లకు, వృత్తిపరంగా ఆయన చూపిన దార్శనికతకు మధ్య స్పష్టమైన విభజన రేఖ గీసి చూడాలని వూలెరీ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, ఇవన్నీ ఉద్యోగుల వ్యక్తిగత అనుభవాలే తప్ప సంస్థ అధికారిక వైఖరి కాదని విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
వివాదం నేపథ్యం
ఈ వివాదంపై ఎన్విడియా బోర్డు అత్యంత పారదర్శకంగా, కఠినంగా వ్యవహరించింది. విదేశీ నిఘా సంస్థతో సంబంధం ఉన్న ఓ వ్యక్తితో హువాంగ్కు సంబంధాలున్నాయంటూ వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో కంపెనీ బోర్డు స్వతంత్ర దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. స్వతంత్ర డైరెక్టర్ల కమిటీ, న్యాయ నిపుణుల ఆధ్వర్యంలో ఈ విచారణ చేపట్టారు. అయితే, సంస్థ వ్యాపార రహస్యాలు గానీ, అమెరికా జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన సమాచారం గానీ లీక్ అయినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
ఇదే సమయంలో, హువాంగ్ తన ఉద్యోగులకు రాసిన అంతర్గత లేఖలో తన భార్యకు నమ్మకద్రోహం చేసిన మాట వాస్తవమేనని అంగీకరించారు. తన చర్యల వల్ల భార్య, పిల్లలు తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారని చెప్పారు. అందుకు తాను ఎటువంటి సమర్థన చెప్పుకోదలచుకోలేదని పేర్కొంటూ బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పారు. దర్యాప్తునకు పూర్తిగా సహకరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ పరిణామాల మధ్య నవంబర్ 12న ఆయన కంపెనీ అధ్యక్షుడు, సీఈఓ, బోర్డు సభ్యుడి పదవులకు రాజీనామా చేశారు. దీంతో సంస్థ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (సీఎఫ్ఓ) కోలెట్ క్రెస్ను తాత్కాలిక సీఈఓగా నియమించారు.
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